Emerytura honorowa to specjalne świadczenie przyznawane osobom, które ukończyły 100 lat. Jest to forma uznania i wsparcia finansowego dla osób, które dożyły tak sędziwego wieku. Jednocześnie emerytura honorowa stanowi najwyższy dodatek do emerytury dla seniorów.

Od 1 marca 2024 roku ZUS wypłaca ją w kwocie aż 6246,13 zł miesięcznie! Wysokość tego świadczenia wzrosła bowiem o ponad 700 zł. Świadczenie waloryzowane jest przez tę samą wartość, co emerytura zasadnicza w związku z czym w marcu 2024 roku zwaloryzowano świadczenie o 12,12 proc. Wcześniej emerytura honorowa wynosiła 5540,25 zł. Dodatek w wysokości 6246,13 zł dostaną jednak tylko seniorzy z dwóch roczników. Jakich?

Komu przysługuje emerytura honorowa?

Z podwyżki tego dodatku do emerytury mogą skorzystać tylko dwa roczniki emerytów, ponieważ przysługuje on tylko stulatkom. W związku z tym dodatek w podwyższonej wysokości otrzymają seniorzy, których setne urodziny przypadną od 1 marca 2024 roku do 28 lutego 2025 roku. Przelew w wysokości ponad 6200 zł otrzymają więc seniorzy z rocznika 1924 (urodzeni po 1 marca) i z rocznika 1925 (urodzeni do 28 lutego).

Specjalna "emerytura dla stulatków" co roku jest w innej wysokości. Raz przyznana nie ulega jednak zmianie i w tej kwocie jest wypłacana do końca życia.

Ile osób otrzymuje emeryturę honorową?

Z danych ZUS wynika, że emeryturę honorową otrzymuje w Polsce ok. 2850 seniorów. Większość z nich stanowią kobiety, co wynika z faktu, że statystycznie żyją one dłużej niż mężczyźni. Liczba seniorek pobierających dodatek obecnie przewyższa liczbę seniorów około sześciokrotnie.

Co zrobić, by otrzymać emeryturę honorową? Dodatek do emerytury przysługuje każdemu kto skończył 100 lat, nawet jeśli nie posiada on żadnego stażu pracy ani prawa do jakiegokolwiek świadczenia. ZUS przesyła środki automatycznie, a kryterium stanowi tylko wiek.

100-latowie, którzy nie dostają żadnych świadczeń z ZUS muszą jednak złożyć wniosek o emeryturę honorową. Powinni do niego załączyć dokument potwierdzający datę urodzenia. Jeśli bowiem nie są klientami ZUS, instytucja nie wie, że osiągnęli 100 lat.