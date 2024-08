W wywiadzie dla "DGP" podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dr hab. Sebastian Gajewski, zdradza plany rządu w dziedzinie ubezpieczeń społecznych.Obowiązkowe ozusowanie wszystkich umów cywilnych czy zasiłek chorobowy płatny od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego – to tylko niektóre z reform zapowiadanych w niedalekiej perspektywie - informuje "DGP" .

Reklama

Obecnie nie ma w koalicji porozumienia co do przyjęcia emerytur stażowych – mówi dziennikowi minister Gajewski. Dopiero dyskusje na ten temat. "Zakładając, że pomysł się spodoba, stażówki nie zyskają charakteru powszechnego, lecz obejmą wąską grupę ludzi z bardzo długim stażem, którzy nie mają prawa do emerytury szczególnej, pomostowej czy renty z racji niezdolności do pracy" - informuje "DGP".

Reforma zasiłków chorobowych

W styczniu br. Rada Ministrów przyjęła informację o opracowaniu różnych wariantów zobowiązania do finansowania przez ZUS zasiłków chorobowych od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego. To duży i masywny projekt – zastrzega minister. Najpierw jednak chcemy zreformować orzecznictwo lekarskie w ZUS i kontrolę zwolnień - zastrzega Gajewski w rozmowie z gazetą.

Nie została jeszcze ustalona data wejścia w życie pomysłu obowiązkowego odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od każdej umowy zlecenia i umów o dzieło.Reforma obejmie tylko zlecenia pozostające w zbiegu z innymi umowami cywilnymi lub umowami o pracę oraz umowy o dzieło - podaje gazeta.

Reklama

Minister krytykuje koncepcję objęcia pewnych grup indywidualnych przedsiębiorców dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi. Taką propozycję zawiera projekt ustawy autorstwa posłów PiS. Nie rozumiem, dlaczego pracownik ma się dokładać na świadczenia dla dzisiejszych rodziców i dziadków, a biznesmeni z jakiegoś powodu – nie - podkreślił Gajewski w rozmowie z gazetą.

Więcej na temat emerytur stażowych przeczytasz w artykule pod tytułem „Nie ma zielonego światła w rządzie dla emerytur stażowych” autorstwa Renaty Majewskiej w Dzienniku Gazecie Prawnej >>>