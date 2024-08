Wiele wskazuje na to, że emerytury jakie znamy obecnie przechodzą do historii. Trend zauważalny jest nie tylko w dużych miastach, ale w całym kraju. O sprawie napisał serwis biznesinfo.pl.

Emeryci wracają do pracy

Według danych ZUS, w Polsce na każde 1000 emerytów pracuje 136 uprawnionych do świadczenia emerytalnego seniorów. Tendencja jest wzrostowa. Pod koniec 2023 roku pracowało 854 tys. emerytów. Pod koniec 2018 roku - niecałe 748 tys., a pod koniec 2015 roku - 575 tys.

W poniedziałek 29 lipca kolejny oddział ZUS – opolski, przekazał dane dotyczące tej kwestii. Rzecznik Sebastian Szczurek wyjaśnił, że w województwie opolskim na 1 tys. emerytów pracuje już 126 z nich. Również tutaj trend jest wzrostowy w stosunku do lat poprzednich.

Pracujący emeryci – kto należy do tej grupy?

Serwis bankier.pl poinformował, że większość z tej grupy stanowią kobiety. Choć wiek jest zróżnicowany najwięcej pracujących seniorów jest w wieku 60-65 lat. Być może jest to spowodowane chęcią zwiększenia kapitału, a co za tym idzie – otrzymywania wyższych świadczeń emerytalnych. Średni wiek pracujących seniorów wynosi 67 lat i 3 miesiące. W przypadku mężczyzn jest nieco wyższy. Może to wynikać z wyższego progu wiekowego.

Gdzie jest najwięcej pracujących emerytów?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że wśród pracujących emerytów najwięcej jest osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Stanowią oni 39,1 proc. seniorów. 29,3 proc. to osoby prowadzące działalność gospodarczą, a 25,7 proc. to osoby realizujące zadania na postawie umowy-zlecenie.

W kwestii obszaru zatrudnienia okazuje się, że najwięcej osób w wieku emerytalnym zatrudnionych jest w sektorze opieki zdrowotnej. To ponad 15,5 proc. zatrudnionych. Wiele emerytur pracuje również w sektorze handlu hurtowego, detalu i naprawie pojazdów.

Statystycznie najwięcej emerytów pracuje w woj. mazowieckim (163 osoby na 1 tys. uprawnionych do emerytury) i wielkopolskim (152 osoby na 1 tys. uprawnionych). Najmniej w województwie podkarpackim (89 osób na 1 tys.) i lubelskim (106 osób na 1 tys. uprawnionych do emerytury).