Kto otrzyma 14. emeryturę 2024? "Czternastka" przysługuje osobom pobierającym świadczenia emerytalno-rentowe do kwoty 2900 złotych brutto. Oznacza to, że jeśli Twoja emerytura lub renta nie przekracza tej sumy, możesz liczyć na dodatkowe pieniądze. Dla osób, których świadczenia są wyższe, obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę", co oznacza, że kwota 14. emerytury będzie odpowiednio pomniejszana.

Ile wyniesie 14. emerytura 2024?

W 2024 roku nastąpiła zmiana w sposobie obliczania "czternastki". W przeciwieństwie do poprzedniego roku, kiedy kwota świadczenia była zróżnicowana, teraz wszyscy, którzy spełniają kryteria, otrzymają jednolitą kwotę. Jest to równowartość minimalnej emerytury, czyli 1780,96 zł brutto, co przekłada się na około 1492,67 zł na rękę.

14. emerytura 2024. Wiadomo, kiedy będzie wypłata świadczenia

Podobnie jak w roku poprzednim, 14. emerytura zostanie wypłacona we wrześniu 2024 roku. Dzięki temu dodatkowemu wsparciu finansowemu emeryci i renciści będą mogli nieco poprawić swoją sytuację materialną.

Emerytury w Polsce po waloryzacji

Warto przypomnieć, że na początku 2024 roku emerytury w Polsce zostały podwyższone o 12,12 proc.. Była to już kolejna znacząca podwyżka z rzędu, spowodowana wysoką inflacją. Dzięki temu najniższa emerytura wzrosła do 1780,96 zł brutto.