Kto może ubiegać się o bon energetyczny?

Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie wprowadzone w związku z częściowym odmrożeniem cen prądu. Skierowane jest do gospodarstw domowych spełniających następujące kryteria dochodowe:

2500 zł na osobę w przypadku gospodarstw jednoosobowych,

1700 zł na osobę w przypadku gospodarstw dwuosobowych i większych.

Do wyliczeń powinny być brane pod uwagę dochody z 2023 r. Przy przyznawaniu bonu obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że w przypadku gdy wysokość przeciętnego dochodu przekroczy wymienione w przepisach 1700 lub 2500 zł, wartość bonu przysługującego danemu gospodarstwu domowemu zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia.

Gdzie można składać wnioski o bon? W jakim terminie?

Osoby uprawnione będą mogły składać wnioski o bon od 1 sierpnia do 30 września br. Ich przyjmowaniem, rozpatrywaniem, a potem wypłatą bonów zajmą się samorządy. Urzędy miast lub gmin (albo miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecznej) będą miały 60 dni na rozpatrzenie wniosku (liczone od momentu jego prawidłowego złożenia). Przyznanie bonu energetycznego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie będzie wymagało wydania decyzji. Formalne decyzje będą wydawane tylko w przypadku odmowy przyznania bonu.

Wzór wniosku o bon energetyczny

Wzór wniosku o bon energetyczny udostępniony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-bonu-energetycznego/. Wnioski udostępniają również samorządy. Można je znaleźć np. na stronach internetowej ośrodków pomocy społecznej. Niektóre z nich prezentują również przykładowo wypełnione wzory.

Wniosek o bon energetyczny można wysyłać pocztą

Poczta Polska przypomina klientom o możliwości przesłania bonu za swoim pośrednictwem. "Poczta Polska wspiera osoby wykluczone cyfrowo oraz osoby, które preferują korzystanie z rozwiązań tradycyjnych (np. papierowe formularze). Wysłanie dokumentów za jej pośrednictwem poświadczane jest pieczęcią z datą nadania. Wniosek można nadać w placówce własnej Poczty Polskiej, filii placówki pocztowej oraz w agencji pocztowej. Łącznie klienci mają do wyboru ok.7,6 tys. lokalizacji, w których mogą nadać przesyłkę zawierającą wniosek uprawniający ich do uzyskania wsparcia" – czytamy w komunikacie Poczty.

Wniosek o bon można też złożyć:

osobiście w formie papierowej, w lokalnym urzędzie odpowiedzialnym za jego przyjmowanie (najczęściej są to gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej);

przez internet (za pośrednictwem platformy ePUAP), opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Ile wniesie bon energetyczny?

Bon energetyczny to świadczenie jednorazowe. Jego wysokość zależy od wielkości gospodarstwa domowego i wygląda następująco:

jednoosobowe gospodarstwo domowe – 300 zł,

dwu- i trzyosobowe gospodarstwo domowe – 400 zł,

cztero- i pięcioosobowe gospodarstwo domowe – 500 zł,

gospodarstwo domowe sześcioosobowe i większe – 600 zł.

Gospodarstwom domowym, których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną (np. pompa ciepła) przysługuje bon energetyczny dwa razy wyższy niż zwykły. W przypadku tych gospodarstw wyniesie on:

600 zł – dla gospodarstwa jednoosobowego;

800 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

1000 zł – dla gospodarstwa składającego się z 4 do 5 osób;

1200 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Warunkiem otrzymania bonu o podwyższonej wysokości jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania na prąd do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do 1 kwietnia 2024 r. (w przypadku źródeł działających wcześniej). Liczyć się będą również zgłoszenia dokonane po tej dacie – pod warunkiem, że główne źródło ogrzewania na prąd zostanie zgłoszone lub wpisane do CEEB po raz pierwszy.