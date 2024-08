"Becikowe"

"Becikowe" to świadczenie, o które mama może się ubiegać zaraz po urodzeniu dziecka. Aby otrzymać świadczenie, matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Musi być to potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza lub położną. Drugim kryterium jest kryterium dochodowe. "Becikowe" zostanie wypłacone wtedy, gdy dochód w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 1922 zł netto. Aby otrzymać świadczenie, należy dopełnić formalności w ciągu 12 miesięcy od narodzin dziecka. Istnieją dwa sposoby złożenia wniosku:

Elektronicznie:

Dostępna jest platforma Emp@tia, która umożliwia złożenie wniosku online.

Tradycyjnie:

Można osobiście udać się z pisemnym wnioskiem do odpowiedniej instytucji: urzędu gminy/miasta, ośrodka pomocy społecznej lub innego wyznaczonego miejsca w danej gminie, np. centrum świadczeń.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje w wysokości 1000 zł.

"Kosiniakowe"

"Kosiniakowe" to świadczenie rodzicielskie przeznaczone dla osób, które nie korzystają z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. Mogą to być zarówno bezrobotni, jak i studenci czy osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych. Wysokość tego wsparcia jest stała, a jego okres pobierania wydłuża się wraz ze wzrostem liczby dzieci w rodzinie. Co ważne, "kosiniakowe" przysługuje niezależnie od dochodów rodziców. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc przez okres jednego roku. Długość okresu pobierania świadczenia jest zmienna dla rodzin biorących pod opiekę dzieci i nie jest uzależniona od dochodów. Wynosi on odpowiednio: 52 tygodnie dla jednego dziecka, 65 tygodni dla rodzeństwa, 67 tygodni dla trójki dzieci, 69 tygodni dla czwórki oraz 71 tygodni dla pięciorga i większej liczby dzieci. Wysokość "kosiniakowego" to obecnie 1000 zł miesięcznie.

800 plus

Świadczenie "500+" zostało podwyższone do 800 złotych miesięcznie i obejmuje już na każde dziecko, począwszy od pierwszego. To oznacza, że rodziny otrzymują tę kwotę na każde ze swoich dzieci, bez względu na to, czy jest to pierwsze, czy kolejne. Dodatkowo program ten jest niezależny od sytuacji materialnej rodziny, co oznacza, że mogą z niego korzystać wszyscy rodzice, bez względu na wysokość swoich zarobków. Świadczenie wypłacane jest aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Zasiłek rodzinny

Bezrobotni rodzice mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny, pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego. Przeciętny miesięczny dochód rodziny na osobę nie może przekroczyć 674 zł (764 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Warto pamiętać, że kryterium to podlega okresowej weryfikacji. Wysokość świadczenia jest zróżnicowana i zależy od wieku dziecka. Można otrzymać:

95 zł miesięcznie na dziecko, które nie ukończyło 5 lat;

124 zł miesięcznie na dziecko, które ma powyżej 5 lat, ale nie skończyło 18. roku życia;

135 zł miesięcznie na dziecko, które skończyło 18 lat, do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Zasiłek dla bezrobotnych

Bezrobotne kobiety w ciąży, pobierające zasiłek, mogą liczyć na jego przedłużenie o okres, przez który przysługiwałby zasiłek macierzyński, czyli zazwyczaj o rok. To oznacza, że jeśli poród nastąpi podczas pobierania zasiłku lub w ciągu miesiąca od jego zakończenia, świadczenie będzie wypłacane dłużej.

Świadczenie rodzicielskie

Osoby, które nie spełniały warunków do otrzymania zasiłku macierzyńskiego z uwagi na brak ubezpieczenia chorobowego w dniu porodu, mają prawo do świadczenia rodzicielskiego. To świadczenie, podobne do zasiłku macierzyńskiego, przysługuje przez taki sam okres i wynosi 1000 złotych miesięcznie. Również kobiety bezrobotne, pobierające wydłużony zasiłek, mogą ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. W takim przypadku jego wysokość zostanie ustalona jako różnica między kwotą zasiłku dla bezrobotnych a kwotą świadczenia rodzicielskiego.

"Dobry start"

Parę lat temu pojawiło się nowe świadczenie "Dobry start", czyli 300 plus. Dodatek jest przeznaczony dla rodziców dzieci w wieku szkolnym. Każdy rodzic, również ten niepracujący, może się o niego ubiegać. Kwota świadczenia wynosi 300 zł.