Od początku marca 2024 roku wysokość renty socjalnej wynosi 1780,96 zł. Jednak kwota ta może ulec zmianie. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatruje obecnie projekt ustawy, który proponuje podwyższenie renty socjalnej do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli do 4242 zł od stycznia 2024 roku i do 4300 zł od lipca tego samego roku.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Renta socjalna a świadczenie wspierające

Projekt ustawy o rencie socjalnej, obecnie rozpatrywany przez Sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodziny, przewiduje pośrednie zwiększenie świadczenia wspierającego. Kwota tego świadczenia, przyznawanego osobom o największych potrzebach, jest bezpośrednio powiązana z wysokością renty socjalnej. W przypadku przyjęcia proponowanych zmian maksymalna kwota świadczenia wspierającego mogłaby wzrosnąć z obecnych 3495 złotych do nawet 9460 złotych. Projektem nowelizacji ustawy o rencie socjalnej zajmuje się sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

Świadczenie wspierające

Reklama

Osoby niepełnosprawne powyżej 18. roku życia mogą skorzystać z nowego instrumentu wsparcia finansowego, jakim jest świadczenie wspierające. Świadczenie to ma na celu bezpośrednie wsparcie osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając im samodzielne decydowanie o sposobach wykorzystania otrzymanych środków. Przyznanie świadczenia wspierającego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz nie wyklucza korzystania z innych form wsparcia.

Aby móc ubiegać się o świadczenie wspierające, osoba z niepełnosprawnością musi posiadać oficjalne potwierdzenie znacznego stopnia zależności od wsparcia. To potwierdzenie, czyli decyzja o potrzebie wsparcia na poziomie od 70 do 100 punktów, wydaje wojewódzki zespół. Wniosek o wydanie takiej decyzji można składać od 1 stycznia 2024 roku.

Świadczenie wspierające ma zmienną wysokość i zależy od indywidualnych potrzeb każdej osoby. Im większa jest potrzeba wsparcia, tym wyższa kwota świadczenia. Minimalna kwota to 40% renty socjalnej, a maksymalna może sięgnąć nawet 220% tej renty. Co ważne, wysokość świadczenia jest co roku waloryzowana.

Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające?

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie wspierające, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia od 1 stycznia 2024 roku zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o to świadczenie należy złożyć do ZUS tylko w formie elektronicznej, za pomocą:

• Platformy PUE ZUS,

• Portalu informacyjno-usługowego Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl,

• Bankowości elektronicznej.

Renta socjalna 2024

Rentę socjalną może otrzymać osoba pełnoletnia (taka, która ukończyła 18 lat lub wcześniej wyszła za mąż), u której lekarz orzecznik ZUS stwierdził, że jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu choroby lub kalectwa, które pojawiło się jeszcze przed rozpoczęciem dorosłego życia, w trakcie nauki lub studiów.