Zaczynamy batalię o siedzibę europejskiej agencji celnej w Warszawie. Nie mamy wątpliwości, że Warszawa jest najlepszym miejscem, aby siedziba tej agencji właśnie się znalazła – powiedział tuż przed prezentacją polskiej kandydatury w brukselskiej siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Strategiczna lokalizacja Polski

Polityk podkreślił zwłaszcza strategiczną lokalizację Polski w Unii Europejskiej oraz świetną logistykę Warszawy. Mówimy bardzo dużo o bezpieczeństwie. My bez dwóch zdań jesteśmy liderem bezpieczeństwa w Europie. Handel, przepływy towarowe to przecież też bezpieczeństwo – powiedział minister.

O siedzibę EUCA poza Polską stara się też osiem innych państw członkowskich, wśród nich m.in. Francja, Holandia, Portugalia i Chorwacja. Niektóre, jak Portugalia, już w ostatnich dniach przedstawiły oficjalne kandydatury w Brukseli.

Argument wielości granic

Obecny na wydarzeniu Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, przyznał, że chociaż konkurencja jest mocna, to zarówno Warszawa, jak i całe Mazowsze mają bardzo wiele do zaoferowania, w tym dostęp do edukacji i do systemu ochrony zdrowia, co jest istotne z punktu widzenia urzędników, którzy będą pracować w unijnej agencji. Ta zatrudniać ma 250 osób.

Poza tym jest argument mówiący o wielości granic, które są w Polsce. Bo mamy granicę morską, granice lądowe i powietrzne. Wśród kandydatów nie ma innego kraju, który miałby aż tyle granic – dodał Struzik.

Wiele innych argumentów

Polskie władze argumentują również, że Warszawa jest już siedzibą jednej agencji unijnej, a mianowicie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex. W naszej ocenie fakt, że Frontex znajduje się w Warszawie, jest ważnym argumentem za tym, żeby również unijny urząd do spraw celnych znalazł się w Warszawie. To nam pozwoli stworzyć taki hub bezpieczeństwa granic w Warszawie i pozwoli na znacznie lepszą współpracę, na bliższą współpracę pomiędzy tymi dwoma urzędami, które będą odpowiadały za bezpieczeństwo granic Unii Europejskiej – powiedziała Małgorzata Krok, pełnomocniczka ministra finansów ds. ubiegania się o ustanowienie siedziby EUCA w Warszawie.

Dodała, że argumentów za Warszawą jest bardzo dużo. Samo miasto jest świetnym miejscem, żeby mieszkać, żeby się rozwijać, żeby uczyć się, żeby pracować. Nie mówiąc już o dostępie do bardzo wykwalifikowanych specjalistów.

Podobne argumenty przedstawił jeszcze w listopadzie w liście do sekretarzyni generalnej Komisji Europejskiej Ilze Juhansone premier Donald Tusk, który argumentował, że siedzibę EUCA należy przyznać jednemu z państw o strategicznym położeniu i z doświadczeniem w zarządzaniu granicami zewnętrznymi UE, które to wymogi Polska spełnia. Premier podkreślił też, że polska administracja celna jest nowoczesna i skuteczna, a służbę w niej pełnią doświadczeni funkcjonariusze.

Czym będzie EUCA?

EUCA ma wspierać organy celne państw członkowskich w upraszczaniu procedur celnych dla przedsiębiorstw oraz w zapewnianiu efektywnego poboru ceł i podatków do budżetu UE i budżetów krajowych. Ma też przyczynić się do wzmocnienia ochrony unijnego rynku przed niebezpiecznymi lub nielegalnymi produktami.

Kiedy decyzja?

Decyzja dotycząca przyszłej siedziby EUCA powinna zapaść na przełomie lutego i marca 2026 roku.