W środę, 24 lipca, przedstawiciele resortów finansów i zdrowia przedstawili członkom sejmowej podkomisji ds. zdrowia publicznego szczegółowe informacje dotyczące działań mających na celu ograniczenie konsumpcji wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych.

Ministerstwo Finansów zdecydowało się razem z ministrem zdrowia zmienić mapę akcyzową w odniesieniu do wyrobów tytoniowych- powiedział wiceminister finansów Jarosław Neneman.

Akcyza na papierosy

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, wysokość akcyzy na paczkę papierosów w Polsce wynosi zaledwie 2,05 euro, co plasuje nasz kraj na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. Niższą akcyzę ma jedynie Bułgaria, gdzie wynosi ona 1,85 euro. W związku z planowanymi zmianami w systemie akcyzy, Ministerstwo Finansów przeprowadziło już dwa spotkania z przedstawicielami branży tytoniowej. Kilka dni temu minister finansów, Andrzej Domański, zapowiedział podwyżkę akcyzy na papierosy o 25% w stosunku do dotychczasowego harmonogramu, obowiązującego do 2027 roku.

Ile będzie kosztować paczka papierosów?

Jak poinformował Neneman, Ministerstwo Finansów planuje rozszerzenie opodatkowania akcyzą na wszystkie wyroby zawierające nikotynę. Zaznaczył on, że obecnie część produktów tego typu nie podlega tej formie opodatkowania.

Proponujemy też 40-złotową opłatę od urządzeń do waporyzacji. Ona dotknęłaby zarówno jednorazówki, jak i wielorazówki, czyli wszystkie urządzenia - zapowiedział wiceminister finansów Jarosław Neneman.

Ministerstwo Finansów szacuje, że po planowanych zmianach w akcyzie i uwzględnieniu tradycyjnego wzrostu cen przez producentów o wskaźnik inflacji, paczka papierosów będzie kosztować około 26-27 złotych w 2027 roku. Jak podkreślił Jarosław Neneman, informacje o cenie 30 złotych za paczkę, które pojawiły się w mediach, są nieprawdziwe. Obecnie za paczkę papierosów płacimy średnio 17-18 złotych. Cena wzrośnie więc w 3 lata o około 50 procent. Wiceminister zapewnił również, że w bieżącym roku nie planuje się dodatkowych podwyżek akcyzy na alkohol.

Opinie przedstawicieli różnych środowisk

W posiedzeniu sejmowej podkomisji uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk, w tym lekarze, terapeuci uzależnień oraz branży tytoniowej. Dr Krzysztof Łanda z fundacji Watch Health Care zaproponował, aby wysokość akcyzy na wyroby tytoniowe była dostosowana do ich szkodliwości, co oznaczałoby niższe podatki dla mniej szkodliwych produktów. Z kolei prof. Andrzej Fal, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, podkreślił konieczność podwyżki cen zarówno papierosów, jak i e-papierosów, argumentując, że ograniczy to dostęp młodych ludzi do tych produktów.

Prof. Łukasz Balwicki z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z kolei zwrócił uwagę na coraz bardziej widoczną rolę Ministerstwa Finansów w obszarze zdrowia publicznego, zwłaszcza w kontekście przeciwdziałania paleniu tytoniu. Jego zdaniem, planowane podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe mogą przynieść znaczące pozytywne efekty.