W związku z nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, od 1 września 2024 roku dzieci uchodźców z Ukrainy będą zobowiązane do nauki w szkole, a spełnienie tego obowiązku będzie powiązane z prawem do świadczenia wychowawczego 800 plus.

Rodzice, składając wniosek np. o świadczenie 800 plus, będą musieli wpisać, do jakiej szkoły chodzi dziecko. Podane dane będziemy weryfikować przez System Informacji Oświatowej – powiedziała Joanna Mucha, wiceszefowa MEN, w rozmowie z Radiem Zet.

Wiceminister podkreśla, że proces weryfikacji danych zostanie usprawniony poprzez zastosowanie specjalistycznego systemu informatycznego, który umożliwi automatyczną zgodność informacji zawartych w Systemie Informacji Oświatowej oraz systemach ZUS.

800 plus a obowiązek szkolny

Sejmowa nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, mająca na celu dostosowanie systemu świadczeń do nowych realiów, wprowadziła obowiązek potwierdzania regularnej edukacji dziecka jako warunku otrzymania pełnej kwoty świadczenia. Mimo że przepisy weszły w życie dopiero w czerwcu, wnioski o świadczenie w nowej, wyższej wysokości były przyjmowane już wcześniej - od lutego 2024.

Jak podkreślono w uzasadnieniu nowelizacji, nowe regulacje dotyczące świadczeń wejdą w życie z początkiem nowego okresu świadczeniowego, przypadającego na 1 czerwca 2025 roku, oraz z początkiem roku szkolnego 2025/2026. Zmiany te obejmą również świadczenie 300 plus na wyprawkę szkolną w ramach programu "Dobry Start", mimo że wnioski o to świadczenie można składać w okresie od lipca do listopada każdego roku.

Nowe przepisy wiążą wypłatę świadczeń z potwierdzeniem w SIO faktu edukacji dziecka. Oznacza to, że jeśli w systemie nie znajdzie się odpowiednia informacja, wypłata zostanie wstrzymana. Świadczenia będą przysługiwać od miesiąca, w którym dziecko rozpocznie naukę, co ma zachęcić rodziców do posyłania dzieci do polskich szkół i przedszkoli.

Okres świadczeniowy 800 plus

Od 1 czerwca 2024 roku ruszyła nowa edycja programu 500 plus, teraz w wysokości 800 złotych. Aby otrzymać świadczenie bez przerw, rodzice musieli złożyć wniosek do 30 czerwca. Jeśli zgłosili się później, pieniądze dostaną dopiero od miesiąca, w którym złożyli dokumenty. Program obejmuje dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody rodziny.

Kto nie może otrzymać 800 plus?

Prawo do świadczenia 800 plus może ulec zawieszeniu, jeżeli rodzic nie złoży wniosku o jego kontynuację, dziecko korzysta z analogicznego świadczenia za granicą, przebywa w szkole wojskowej lub innej placówce zapewniającej pełne utrzymanie, jest rodzicem biologicznym lub prawnym, zawarło związek małżeński przed ukończeniem 18. roku życia lub przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Aby uniknąć utraty świadczenia, rodzice powinni monitorować status edukacyjny dziecka oraz regularnie sprawdzać terminy składania wniosków i spełniać nowe wymogi edukacyjne.