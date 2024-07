Polskim rodzicom nowo narodzonego dziecka przysługują świadczenia. Niektóre są jednorazowe, a inne, jak 800 plus, przysługują przez wiele lat.

800 plus

Program "Rodzina 800 plus" to rozwinięcie cieszącego się dużą popularnością programu "500 plus". Od 2024 roku zakłada on wypłatę 800 zł miesięcznie na każde dziecko do 18. roku życia. Świadczenie jest bezzwrotne i niezależne od dochodów rodziny, mając na celu zaspokojenie bieżących potrzeb wychowanków.

Kto może skorzystać z programu? Program "Rodzina 800 plus" skierowany jest do wszystkich rodziców lub opiekunów prawnych dzieci do 18. roku życia, bez względu na ich sytuację materialną. Aby ubiegać się o świadczenie, należy złożyć odpowiedni wniosek za pomocą platformy PUE ZUS, portalu Empatia lub bankowości elektronicznej.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to program mający na celu ułatwianie rodzicom łączenia obowiązków rodzicielskich z życiem zawodowym, a także zachęcanie ich do powiększania rodziny. Program oferuje wsparcie finansowe na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12 do 36 miesięcy.

Kto może skorzystać z programu? Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje rodzinom z dziećmi urodzonymi po 31 grudnia 2021 roku. Świadczenie można otrzymać na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12 do 36 miesięcy. Dostępne formy wypłaty:Rodzice mogą zdecydować, w jaki sposób chcą otrzymywać świadczenie:

500 zł miesięcznie przez 24 miesiące;

1000 zł miesięcznie przez 12 miesięcy.

Jak złożyć wniosek? Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy można złożyć:

Elektronicznie za pomocą platformy Empatia (https://empatia.mpips.gov.pl/) lub portalu PUE ZUS (https://www.zus.pl/pue).

za pomocą platformy Empatia (https://empatia.mpips.gov.pl/) lub portalu PUE ZUS (https://www.zus.pl/pue). Tradycyjnie w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Becikowe

Becikowe, czyli jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł, to forma wsparcia finansowego dla rodziców noworodka. Celem świadczenia jest pomoc w pokryciu wydatków związanych z pierwszymi miesiącami życia dziecka. Kto może skorzystać z becikowego? Aby otrzymać becikowe, należy spełnić kilka warunków:

Dochód : Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 1922 zł netto.

: Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 1922 zł netto. Opieka medyczna : Matka dziecka musi przedłożyć zaświadczenie od lekarza potwierdzające, że pozostawała pod opieką medyczną od co najmniej 10. tygodnia ciąży do porodu.

: Matka dziecka musi przedłożyć zaświadczenie od lekarza potwierdzające, że pozostawała pod opieką medyczną od co najmniej 10. tygodnia ciąży do porodu. Termin złożenia wniosku: Wniosek o becikowe można złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka, jego przysposobienia lub objęcia opieką.

Jak złożyć wniosek o becikowe? Istnieją dwa sposoby złożenia wniosku o becikowe:

Tradycyjnie : Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

: Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Elektronicznie: Wniosek można złożyć online za pomocą platformy Empatia.

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński to świadczenie pieniężne zapewniające wsparcie finansowe dla matek lub ojców wychowujących małe dzieci. Przysługuje on osobom, które urodziły lub adoptowały dziecko i spełniają określone warunki. Kto może otrzymać zasiłek macierzyński?

Matki: Zasiłek przysługuje matkom, które urodziły dziecko lub przyjęły je na wychowanie i wychowują je wspólnie z ojcem dziecka.

Zasiłek przysługuje matkom, które urodziły dziecko lub przyjęły je na wychowanie i wychowują je wspólnie z ojcem dziecka. Ojcowie: Zasiłek może również otrzymać ojciec dziecka, jeśli matka rezygnuje z urlopu macierzyńskiego i powraca do pracy.

Zasiłek może również otrzymać ojciec dziecka, jeśli matka rezygnuje z urlopu macierzyńskiego i powraca do pracy. Opiekunowie prawni: W przypadku śmierci matki lub ojca dziecka, prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje opiekunom prawnym dziecka.

Warunki otrzymania zasiłku:

Ubezpieczenie chorobowe: Podstawowym warunkiem otrzymania zasiłku macierzyńskiego jest posiadanie ubezpieczenia chorobowego w dniu porodu lub przyjęcia dziecka na wychowanie.

Podstawowym warunkiem otrzymania zasiłku macierzyńskiego jest posiadanie ubezpieczenia chorobowego w dniu porodu lub przyjęcia dziecka na wychowanie. Okres składkowy: Należy również spełnić minimalny okres składkowy, który w 2024 roku wynosi 30 dni.

Należy również spełnić minimalny okres składkowy, który w 2024 roku wynosi 30 dni. Dochód: Wysokość zasiłku uzależniona jest od średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy.

Składanie wniosku:

Wniosek o zasiłek macierzyński można złożyć u pracodawcy lub bezpośrednio w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

można złożyć u pracodawcy lub bezpośrednio w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Termin złożenia wniosku to 21 dni od dnia porodu lub przyjęcia dziecka na wychowanie.

Wysokość zasiłku:

100% podstawy wymiaru zasiłku: Przysługuje w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego.

Przysługuje w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego. 81,5% podstawy wymiaru zasiłku: Przysługuje w okresie urlopu rodzicielskiego, jeśli wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski łącznie został złożony w ciągu 21 dni po porodzie.

Przysługuje w okresie urlopu rodzicielskiego, jeśli wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski łącznie został złożony w ciągu 21 dni po porodzie. 60% podstawy wymiaru zasiłku: Przysługuje w okresie urlopu rodzicielskiego, jeśli wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski łącznie został złożony po 21 dniach od porodu.

Świadczenie rodzicielskie "Kosiniakowe"

Świadczenie rodzicielskie, potocznie nazywane "Kosiniakowym", to forma wsparcia dla rodziców, którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie to ma na celu zapewnienie im stabilności finansowej w pierwszych miesiącach po narodzinach dziecka. Wysokość i okres pobierania świadczenia:

Miesięczna kwota świadczenia wynosi 1000 zł netto.

W przypadku urodzenia dwojga dzieci - 66 tygodni.

W przypadku urodzenia trojga dzieci - 78 tygodni.

Komu przysługuje świadczenie rodzicielskie? Świadczenie rodzicielskie może otrzymać każdy rodzic, który spełnia następujące warunki:

Urodzenie lub przysposobienie dziecka : Świadczenie przysługuje w związku z urodzeniem, lub przysposobieniem dziecka.

: Świadczenie przysługuje w związku z urodzeniem, lub przysposobieniem dziecka. Brak uprawnień do zasiłku macierzyńskiego : Rodzic nie może pobierać zasiłku macierzyńskiego z tytułu ubezpieczenia chorobowego, zasiłku macierzyńskiego z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników, uposażenia macierzyńskiego, zasiłku dla bezrobotnych przysługującego w związku z urlopem macierzyńskim lub ojcowskim, świadczenia o charakterze zasiłku macierzyńskiego wypłacanego przez pracodawcę.

: Rodzic nie może pobierać zasiłku macierzyńskiego z tytułu ubezpieczenia chorobowego, zasiłku macierzyńskiego z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników, uposażenia macierzyńskiego, zasiłku dla bezrobotnych przysługującego w związku z urlopem macierzyńskim lub ojcowskim, świadczenia o charakterze zasiłku macierzyńskiego wypłacanego przez pracodawcę. Zatrudnionym na umowie o dzieło lub zlecenie,

Prowadzącym działalność gospodarczą, ale bez opłaconych składek chorobowych,

Rolnikom,

Studentom.

Jak złożyć wniosek o świadczenie rodzicielskie? Wniosek o świadczenie rodzicielskie można złożyć elektronicznie za pomocą platformy PUE ZUS. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty, między innymi:

Akt urodzenia dziecka lub akt przysposobienia dziecka,

Oświadczenie o braku uprawnień do zasiłku macierzyńskiego,

Zaświadczenie o wysokości przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą).

Program "Za życiem" oferuje jednorazową pomoc finansową w wysokości 4000 zł dla rodziców, których dziecko urodziło się z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. Świadczenie nie jest uzależnione od sytuacji materialnej rodziny. Aby otrzymać wsparcie, rodzice muszą przedstawić zaświadczenie potwierdzające rozpoznanie u dziecka jednej z wyżej wymienionych wad. Zaświadczenie może zostać wystawione w okresie prenatalnym lub po porodzie.

Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Program "Za życiem" to nie tylko jednorazowe świadczenie. Obejmuje on również szereg innych form pomocy, takich jak:

Opieka wytchnieniowa: zapewnia czasową opiekę nad dzieckiem, aby rodzice mogli odpocząć i zregenerować siły.

zapewnia czasową opiekę nad dzieckiem, aby rodzice mogli odpocząć i zregenerować siły. Rehabilitacja: pomaga dziecku w rozwoju i usprawnianiu jego funkcji życiowych.

pomaga dziecku w rozwoju i usprawnianiu jego funkcji życiowych. Wsparcie psychologiczne: oferuje pomoc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami i stresem związanym z opieką nad chorym dzieckiem.

oferuje pomoc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami i stresem związanym z opieką nad chorym dzieckiem. Informacja i edukacja: udziela rodzicom wyczerpujących informacji na temat dostępnych form pomocy i świadczeń.

Zasiłek ojcowski

Choć wiele świadczeń związanych z narodzinami dziecka kierowanych jest do matek, ojcowie również mogą liczyć na wsparcie. Jedną z form pomocy jest urlop ojcowski połączony z zasiłkiem ojcowskim. Kto może skorzystać?Z urlopu ojcowskiego i zasiłku mogą skorzystać ojcowie, którzy:

Opłacają składkę chorobową.

Są zatrudnieni na umowę o pracę.

Są ojcami biologicznymi lub przysposobionymi dziecka.

Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni. Można go wykorzystać jednorazowo lub podzielić na dwie części po tygodniu. Ważne jest, aby urlop został wykorzystany do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Wysokość zasiłku ojcowskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, czyli tyle samo, ile wynosi zasiłek macierzyński. Oznacza to, że ojcowie otrzymują pełne wynagrodzenie za czas spędzony na urlopie. Jak uzyskać zasiłek ojcowski? Aby otrzymać zasiłek ojcowski, należy złożyć wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego w zakładzie pracy. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o urodzeniu dziecka.