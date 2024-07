Seniorzy mogą liczyć na szereg zniżek i ulg, stworzonych z myślą o poprawie ich komfortu życia i aktywnego udziału w społeczeństwie. Szczególnie istotne są one dla osób o niższych świadczeniach emerytalnych i rentowych.

Jakie ulgi i zniżki przysługują seniorom w Polsce w 2024 roku? LISTA

Ulgi dla seniorów w 2024 roku:

Transport: 50% zniżki na bilety miesięczne, kwartalne i roczne na komunikację miejską dla osób powyżej 60. roku życia. Bezpłatne przejazdy pociągami w ramach Karty Dużej Rodziny dla seniorów będących członkami rodziny.

polegająca na zmniejszeniu podstawy opodatkowania o 1 112 zł. Zdrowie: Bezpłatne badania profilaktyczne dla osób powyżej 65. roku życia (np. mammografia, kolonoskopia, badania funkcji poznawczych). Bezpłatne leki na receptę dla osób powyżej 75. roku życia z ubezpieczeniem zdrowotnym. Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Bezpłatne wizyty u lekarza pierwszego kontaktu dla osób powyżej 75. roku życia.

Programy wsparcia seniorów

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oferuje seniorom szereg świadczeń wykraczających poza emerytury i ubezpieczenia społeczne. Najpopularniejsze to:

Program Opieka 75+: Dedykowany osobom powyżej 75. roku życia, samotnym lub samotnie gospodarującym, a także pozostającym w rodzinach. Realizowany przez samorządy i zapewniający usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania seniora.

Dedykowany osobom powyżej 75. roku życia, samotnym lub samotnie gospodarującym, a także pozostającym w rodzinach. Realizowany przez samorządy i zapewniający usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania seniora. Program wieloletni na rzecz Osób Starszych "Aktywni plus" na lata 2021–2025: Skupia się na aktywizacji seniorów i zwiększeniu ich udziału w życiu społecznym.

Skupia się na aktywizacji seniorów i zwiększeniu ich udziału w życiu społecznym. Program wieloletni "Senior plus" na lata 2021-2025: Kontynuacja wcześniejszego programu z lat 2015-2020. Zapewnia dofinansowanie samorządom terytorialnym na tworzenie i prowadzenie placówek typu „Senior plus”, tj. Dziennych Domów i Klubów "Senior plus". Celem programu jest poprawa dostępności miejsc w tego typu ośrodkach oraz zwiększenie aktywności społecznej seniorów.

Lista dodatków do emerytur i rent w 2024 roku

Oprócz emerytur, w tym "trzynastek" i "czternastek", waloryzacji oraz rent, seniorzy w Polsce mogą liczyć na szereg dodatkowych form wsparcia. Oto niektóre z nich:

Dodatki pielęgnacyjne:

Dodatek pielęgnacyjny: Przysługuje osobom powyżej 75. roku życia lub całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji, pobierającym emeryturę lub rentę. Kwota dodatku waloryzowana jest co roku, a od marca 2024 roku wynosi 324,39 zł.

Dodatki socjalne:

Dodatek osłonowy: Przysługuje po złożeniu wniosku i spełnieniu kryterium dochodowego. Wysokość dodatku uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym: 228,80 zł (osoba samotna), 343,20 zł (2-3 osoby), 486,20 zł (4-5 osób), do 657,80 zł (6 i więcej osób).

Dodatki dla kombatantów i osób represjonowanych:

Dodatek kombatancki: Przysługuje seniorom pobierającym emeryturę lub rentę, którzy posiadają tytuł kombatanta (za udział w wojnach, powstaniach, formacjach wojskowych walczących o niepodległość RP). Od 1 marca 2024 roku wynosi 330,07 zł.

Oprócz tego można otrzymać także 500 plus dla seniora lub 200 plus dla seniora. 500 plus dla seniora to świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jest to program mający na celu pomoc osobom starszym, które mają niskie dochody i wymagają pomocy w codziennych czynnościach. Z kolei 200 plus dla seniora to nowe świadczenie, wypłacane dla seniorów strażaków ochotników i ratowników górskich.