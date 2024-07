Zmiany w zasiłku pogrzebowym

Już od ponad 10 lat zasiłek pogrzebowy przyznawany jest w niezmiennej wysokości 4000 zł. Oczywiste jest jednak, że w tym czasie cena usług pogrzebowych wzrosła na tyle, że pokrycie jej wspomnianym świadczeniem było coraz trudniejsze. W związku z tym rząd już na początku roku ogłosił, że zasiłek ten wzrośnie. Według ustaleń ma wynieść 7000 zł i być corocznie waloryzowany. W styczniu tego roku potwierdziła to także ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która deklarowała, że pieniądze na ten cel są zabezpieczone w budżecie. Do tej pory jednak projekt nie wszedł w życie i wciąż wzbudza wątpliwości.

Wyższy zasiłek pogrzebowy spowoduje podwyżki?

Choć o podwyżce wiadomo od kilku miesięcy, aktualnie jednak poznaliśmy stanowisko Ministerstwa Finansów, które ma zastrzeżenia co do wyższej kwoty świadczenia. Przede wszystkim wskazano w nim, że w przypadku, gdy Polska ma zostać objęta procedurą nadmiernego deficytu, konieczne jest dokładne rozważenie tych zmian, które zwiększać będą wydatki naszego państwa. W przypadku zasiłku pogrzebowego w nowej wysokości szacuje się że w ciągu 10 lat przeznaczone na ten cel zostanie 25 mld zł, co może być jednoznaczne z tym, że w innym obszarze takie koszty trzeba będzie uciąć.

Inną kwestią, która według Ministerstwa Finansów powinna zostać rozważona, jest fakt, że wyższy zasiłek pogrzebowy może przyczynić się do podwyżek na rynku usług z tym związanych. Może się bowiem okazać, że nowa kwota świadczenia przyniesie skoki cen za ceremonie pogrzebowe.

Czy podwyżka zasiłku pogrzebowego wejdzie w życie?

Jak podaje serwis Wprost Biznes, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w Polsat News odniosła się do stanowiska Ministerstwa Finansów. Wyraża ona zrozumienie dla ministra finansów, ponieważ zdaje sobie sprawę z napięcia fiskalnego i finansowego. Jak jednak podkreśliła: "[…] ja cały czas powtarzam, że nie zaczyna się oszczędności od tych, którzy są najbardziej potrzebujący. Na ten moment nie ma żadnych perturbacji, projekt trafi na Komitet Stały Rady Ministrów, a potem już tylko Rada Ministrów".

Dla kogo zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie, które otrzymać mogą członkowie rodziny, domy pomocy społecznej, pracodawcy, gminy, powiaty, osoby prawne kościoła lub związku wyznaniowego oraz osoby obce – w przypadku pokrycia kosztów pogrzebu osoby zmarłej. Należy o nie wnioskować w ciągu 12 miesięcy od dnia jej śmierci. W przypadku, gdy jej identyfikacja lub odnalezienie nastąpiło później niż we wskazanym terminie, to należy liczyć okres 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 30 dni na to, by wypłacić zasiłek.