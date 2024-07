Od 1996 roku ZUS prowadzi program prewencji rentowej, oferując rehabilitację leczniczą osobom zagrożonym utratą zdolności do pracy. Początkowo obejmował on schorzenia narządu ruchu i krążenia, a z czasem rozszerzono go o kolejne schorzenia, w tym w 2013 roku o schorzenia narządu głosu.

Rehabilitacja w schorzeniach narządu głosu

Rehabilitacja w schorzeniach narządu głosu skierowana jest przede wszystkim do osób, które na co dzień pracują głosem i narażone są przez to na zaburzenia głosu, w tym dysfonię i chrypkę, utratę głosu, wysoki i niski dźwięk mowy. Co jeszcze jest wskazaniem do takiej rehabilitacji? Także psychogenne zaburzenia głosu, guzki głosowe miękkie, czy przewlekłe zanikowe zapalenie krtani.

Dzięki rehabilitacji takie osoby będą rzadziej chorować na choroby zawodowe narządu głosu, unikną wtórnych zmian

w obrębie narządu głosu wymagających leczenia operacyjnego poprawi się ich kondycja głosowa, a także będą wiedzieć, jak zapobiegać chorobom narządu głosu – powiedziała Natalia Fons z Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji oddziału ZUS w Bydgoszczy.

Przeciwskazania do rehabilitacji w schorzeniach narządu głosu

Przeciwwskazania do rehabilitacji głosu to:

Choroby neurologiczne: Porażenie nerwu krtaniowego wstecznego.

Porażenie nerwu krtaniowego wstecznego. Nowotwory: Brodawczaki krtani.

Brodawczaki krtani. Zakażenia: Poważne stany zapalne górnych dróg oddechowych.

Poważne stany zapalne górnych dróg oddechowych. Alergie: Ciężkie alergie.

Ciężkie alergie. Uszkodzenia krtani: Trwała niewydolność głośni.

Trwała niewydolność głośni. Zmiany na fałdach głosowych: Twarde guzki głosowe, polipy fałdów głosowych.

Twarde guzki głosowe, polipy fałdów głosowych. Problemy ze słuchem: Niedosłuch.

Niedosłuch. Dysfunkcje podniebienia i gardła: Niewydolność podniebienno-gardłowa znacznego stopnia.

Skierowanie na rehabilitację leczniczą

O skierowaniu na rehabilitację leczniczą decyduje lekarz orzecznik ZUS-u. Orzeczenie może zostać wydane w kilku sytuacjach:

Na wniosek lekarza prowadzącego leczenie: Pacjent może złożyć wniosek (druk PR-4) u swojego lekarza, który następnie skieruje go do ZUS-u.

Pacjent może złożyć wniosek (druk PR-4) u swojego lekarza, który następnie skieruje go do ZUS-u. Podczas kontroli zwolnienia lekarskiego: Lekarz ZUS-u podczas kontroli zwolnienia może orzec o konieczności rehabilitacji.

Lekarz ZUS-u podczas kontroli zwolnienia może orzec o konieczności rehabilitacji. Przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego: W trakcie postępowania w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego lekarz ZUS-u może wydać orzeczenie o potrzebie rehabilitacji.

W trakcie postępowania w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego lekarz ZUS-u może wydać orzeczenie o potrzebie rehabilitacji. Przy orzekaniu o niezdolności do pracy do celów rentowych: W ramach orzekania o niezdolności do pracy lekarz ZUS-u może zalecić rehabilitację.

Z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać osoby ubezpieczone (podlegające ubezpieczeniom społecznym), u których z powodu choroby lub urazu istnieje ryzyko utraty zdolności do pracy, ale jest szansa na jej odzyskanie po odbyciu rehabilitacji. Dodatkowo, prawo do rehabilitacji leczniczej przysługuje:

Osobom pobierającym rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy,

Osobom pobierającym zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,

Osobom na rencie socjalnej przyznanej na czas określony, jeśli jednocześnie podlegają ubezpieczeniom społecznym lub mają prawo do zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego.

Jak wygląda rehabilitacja lecznicza z ZUS?

ZUS oferuje 24-dniowy program rehabilitacji leczniczej narządu głosu, prowadzony w formie całodobowego pobytu w ośrodkach rehabilitacyjnych w atrakcyjnych miejscowościach: Ciechocinek, Jelenia Góra, Ostróda, Świeradów-Zdrój i Uniejów.Program obejmuje:

Szczegółową diagnozę foniatryczną przed rozpoczęciem rehabilitacji, w celu dokładnego określenia schorzenia i dobrania odpowiednich metod terapii.

przed rozpoczęciem rehabilitacji, w celu dokładnego określenia schorzenia i dobrania odpowiednich metod terapii. Ustalenie indywidualnego programu rehabilitacji: Program dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego pacjenta, uwzględniając rodzaj schorzenia, jego nasilenie oraz ogólny stan zdrowia.

Program dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego pacjenta, uwzględniając rodzaj schorzenia, jego nasilenie oraz ogólny stan zdrowia. Nadzór lekarski: Przez cały okres rehabilitacji pacjenci pozostają pod opieką lekarzy, którzy monitorują przebieg terapii i w razie potrzeby modyfikują program.

Przez cały okres rehabilitacji pacjenci pozostają pod opieką lekarzy, którzy monitorują przebieg terapii i w razie potrzeby modyfikują program. Całodobową opiekę pielęgniarską i lekarską: Pacjenci mają zapewniony stały dostęp do opieki pielęgniarskiej i lekarskiej, zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy.

Pacjenci mają zapewniony stały dostęp do opieki pielęgniarskiej i lekarskiej, zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Edukację zdrowotną: Podczas turnusu pacjenci edukowani są w zakresie prawidłowej emisji głosu, higieny głosu i profilaktyki schorzeń narządu głosu.

Podczas turnusu pacjenci edukowani są w zakresie prawidłowej emisji głosu, higieny głosu i profilaktyki schorzeń narządu głosu. Ćwiczenia emisji głosu: Prowadzone przez wykwalifikowanych logopedów, mające na celu poprawę techniki emisji głosu, zwiększenie jego wydolności i eliminację wad wymowy.

Zajęcia z logopedą (indywidualne i grupowe): Pomagające w wypracowaniu prawidłowych nawyków głosowych i radzeniu sobie z problemami z głosem w codziennym życiu.

Zajęcia z psychologiem (indywidualne i grupowe): Udzielające wsparcia psychologicznego i pomagające w radzeniu sobie ze stresem i lękiem, które mogą mieć wpływ na pogorszenie jakości głosu.

Terapię manualną narządu głosu: Stosowaną w celu rozluźnienia mięśni krtani i szyi, poprawy ukrwienia i zmniejszenia napięcia.

Fizykoterapię: Obejmującą m.in. inhalacje, elektrostymulację krtani, jonoforezę i zabiegi ultradźwiękowe, mające na celu zmniejszenie bólu i stanów zapalnych oraz poprawę przepływu krwi.

Gimnastykę: Skupiającą się na korygowaniu postawy, wzmacnianiu mięśni szyi, kręgosłupa szyjnego i obręczy barkowej oraz nauce przeponowego toru oddychania, co ma istotne znaczenie dla prawidłowej emisji głosu.

Jaki jest koszt rehabilitacji leczniczej z ZUS?

Osoby skierowane na rehabilitację przez ZUS nie muszą martwić się żadnymi opłatami. Pobyt w ośrodku, wyżywienie oraz opieka medyczna są całkowicie bezpłatne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych pokrywa również: