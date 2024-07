Podział środków po śmierci członka OFE

Środki na subkoncie można podzielić na przykład w razie rozwodu, ale także ustania wspólności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa czy właśnie śmierci osoby, dla której jest ono otwarte. W związku z tym zgromadzone finanse można odziedziczyć. Jeśli ubezpieczony był członkiem OFE, to aby te pieniądze otrzymać, należy zawiadomić o tym fundusz.

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Osoba, która posiada subkonto w ZUS-ie oraz jest członkiem OFE, powinna wskazać osoby, które są uprawnione do środków zapisanych w obu miejscach – na subkoncie i rachunku OFE. Takie oświadczenie należy złożyć w swoim funduszu.

Gdy osoba ubezpieczona, która była członkiem OFE, umiera, wówczas osoby, które chcą odebrać zgromadzone środki, ich podział muszą rozpocząć właśnie w OFE. Trzeba złożyć do niego stosowny wniosek.

Reklama

OFE informuje ZUS o podziale środków

Po złożeniu wniosku w OFE, fundusz ten ma obowiązek poinformowania ZUS-u o tym, na rzecz kogo nastąpił podział środków, które są zgromadzone na rachunku w OFE, w razie gdy umiera osoba, dla której ZUS prowadzi subkonto, oraz o tym, jaki udział mają te osoby w środkach zgromadzonych na rachunku w OFE. Fundusz ma na przekazanie takich informacji 14 dni od momentu zrealizowania podziału.

ZUS ma 3 miesiące na wypłatę pieniędzy z subkonta

W związku z powyższym można wywnioskować, że pieniądze, które dzieli i wypłaca ZUS, wynikają z tego, jak zostały podzielone środki zgromadzone na rachunku OFE. Gdy fundusz przesyła odpowiednie zawiadomienie do ZUS-u, Zakład ma 3 miesiące na to, by podzielić i wypłacić należne środki, które są zapisane na subkoncie zmarłej osoby.

Jak otrzymać środki z ZUS-u?

Spadkobiercy, którzy chcą otrzymać środki zmarłego ubezpieczonego z OFE, muszą złożyć wniosek. Jest to wystarczający krok do tego, by nastąpił podział środków. Co ważne, w przypadku, gdy spadkodawca nie wskazał, komu przysługują zgormadzone finanse, wówczas to, co zgromadzone na rachunku OFE, przechodzi w skład masy spadkowej.

W przypadku osób, które osiągnęły już wiek emerytalny, środki z rachunku OFE są zapisywane na subkoncie ZUS. Jeśli taka osoba umiera, to spadkobiercy muszą wnioskować bezpośrednio do ZUS-u o podział i wypłatę środków zgromadzonych na subkoncie. W tym celu należy złożyć wniosek USS, dostępny pod tym linkiem.