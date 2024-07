Bon energetyczny 2024 to jednorazowe świadczenie, które ma na celu złagodzenie wzrostu cen energii elektrycznej dla najuboższych gospodarstw domowych. Będzie ono wypłacane w II połowie 2024 roku. Zasady przyznawania i wypłaty bonu energetycznego są określone w ustawie z 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 12 czerwca 2024 roku pod poz. 859.

Kto może się starać o bon energetyczny?

Aby się ubiegać o bon energetyczny, należy spełnić kryteria dochodowe:

2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,

1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość bonu energetycznego zależy od liczby osób w gospodarstwie. Jednak nawet jeśli dane gospodarstwo przekroczy powyższe kryterium dochodowe, otrzyma bon energetyczny obliczony zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że każda złotówka przekraczająca określone limity dochodowe zmniejszy wartość bonu energetycznego o jedną złotówkę. Innymi słowy, wartość bonu zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego. Minimalna kwota bonu energetycznego wyniesie 20 zł; jeśli obliczona wartość bonu będzie niższa, nie zostanie on wypłacony.

Wysokość bonu energetycznego

Wysokość bonu energetycznego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz rodzaju ogrzewania:

Gospodarstwa jednoosobowe: 300 zł,

300 zł, Gospodarstwa dwu- lub trzyosobowe: 400 zł,

400 zł, Gospodarstwa cztero- lub pięcioosobowe: 500 zł,

500 zł, Gospodarstwa sześcio- lub więcej osób: 600 zł.

Dodatkowo,gospodarstwa domowe, w których do ogrzewania wykorzystywana jest energia elektryczna, otrzymają bon w podwyższonej kwocie:

Gospodarstwa jedno- i dwuosobowe: 600 zł,

600 zł, Gospodarstwa trzyosobowe: 700 zł,

700 zł, Gospodarstwa cztero- lub pięcioosobowe: 800 zł,

800 zł, Gospodarstwa sześcio- lub więcej osób: 1200 zł.

Wniosek o bon energetyczny 2024

Wniosek o bon energetyczny 2024 trzeba złożyć w urzędzie gminy między 1 sierpnia a 30 września 2024 roku. Wnioski złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. Gmina ma 60 dni na rozpatrzenie tego wniosku. Wypłata pieniędzy w ramach bonu energetycznego planowana jest jeszcze w 2024 roku oraz na początku 2025 roku.

Warto mieć na uwadze, że już po przyznaniu przez gminę bonu energetycznego, wnioskodawca może jednorazowo wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o korektę wysokości przyznanego bonu energetycznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego bonu.

Jak uzyskać bon energetyczny?

Aby otrzymać bon energetyczny, należy złożyć wniosek w gminie (wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy) właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku:

w formie papierowej w urzędzie gminy,

w urzędzie gminy, online na stronie internetowej gminy lub platformie ePUAP,

na stronie internetowej gminy lub platformie ePUAP, za pomocą aplikacji mObywatel.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej. W przypadku składania wniosku papierowego należy go własnoręcznie podpisać i osobiście dostarczyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta odpowiedniego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Możliwe jest również wysłanie wniosku pocztą, co według Art. 3 pkt 3 Ustawy o bonie energetycznym oznacza jego złożenie w placówce pocztowej operatora pocztowego lub w placówce firmy doręczającej korespondencję na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, co jest równoznaczne z dostarczeniem go odpowiednim władzom lokalnym. W przypadku składania wniosku elektronicznego musi on być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Jak złożyć wniosek o bon energetyczny przy użyciu ePUAP w 2024 roku?

Przygotuj plik PDF, który chcesz podpisać.

Kliknij przycisk "Podpisz" lub "Sprawdź dokument PDF".

Dodaj plik PDF z dysku lokalnego – kliknij "Wybierz dokument z dysku" lub przeciągnij plik myszką.

Po prawidłowym dodaniu dokumentu, kliknij przycisk "Podpisz".

Kiedy otworzy się strona profilu zaufanego, zaloguj się na swoje konto (jeśli twój profil zaufany został założony przez bankowość elektroniczną, wybierz logotyp swojego banku przy logowaniu).

Kliknij "Podpisz podpisem zaufanym" i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Wskaż miejsce, gdzie chcesz umieścić stempel (graficzne odwzorowanie twojego podpisu).

System wygeneruje nowy plik PDF z twoim podpisem.

Kliknij "Pobierz", aby zapisać podpisany dokument PDF na dysku lokalnym.

Co musi zawierać wniosek o bon energetyczny?

Wniosek o przyznanie bonu energetycznego musi zawierać:

dane wnioskodawcy: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, numer PESEL (jeśli został nadany), serię i numer dokumentu tożsamości (dla osób bez numeru PESEL), obywatelstwo, adres e-mail (jeśli wyraża zgodę), numer telefonu (jeśli wyraża zgodę),

informacje dotyczące dochodów wnioskodawcy,

informację o głównym źródle ogrzewania gospodarstwa domowego, jeśli jest to główne źródło ogrzewania,

numer rachunku bankowego oraz imię i nazwisko właściciela rachunku, na który ma zostać przekazana kwota bonu energetycznego, jeśli wnioskodawca wybiera tę formę wypłaty,

dane potrzebne do ustalenia i weryfikacji dochodów wnioskodawcy,

dane i informacje dotyczące członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, jeśli jest to gospodarstwo wieloosobowe,

oświadczenie o zgodności z prawdą podanych we wniosku informacji.

Zgodnie z art. 52jc ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (znanej jako ustawa o PIT), bon energetyczny jest zwolniony z opodatkowania.