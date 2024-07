Program "Dobry Start" stanowi inwestycję w edukację dzieci w Polsce. Świadczenie w wysokości 300 złotych jest udzielane jednorazowo wszystkim uczniom na początek roku szkolnego. Głównym celem tego wsparcia jest sfinansowanie wyprawki szkolnej, obejmującej między innymi przybory szkolne, materiały do nauki, podręczniki czy odzież.

Dla kogo świadczenie "Dobry start"?

Świadczenie jest przyznawane raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole, aż do osiągnięcia przez nie 20. roku życia.Dla dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie jest przyznawane do ukończenia przez nie 24. roku życia. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie 300 plus bez względu na dochód.

Świadczenie z programu "Dobry Start" jest przeznaczone tylko dla dzieci uczących się w szkołach, a nie w szkołach wyższych. Chociaż granica wieku wynosi 24 lata, program ten nie obejmuje studentów. Dodatkowo, świadczenie nie jest dostępne dla dzieci uczęszczających do przedszkola ani tych realizujących roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) w przedszkolu lub szkole.

Wniosek o 300 plus

Aby otrzymać wsparcie w postaci 300 zł na wyprawkę szkolną, należy złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek ten może być złożony przez opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka, czyli przez rodziców – zarówno matkę, jak i ojca. Istnieje również możliwość złożenia wniosku przez pełnoletnich uczniów, którzy nie są na utrzymaniu rodziców, oraz przez osoby usamodzielniane wychodzące z pieczy zastępczej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się przyjmowaniem wniosków o świadczenie "Dobry Start", ich rozpatrywaniem, oraz decydowaniem o przyznaniu i wypłacie tego świadczenia. Wnioskodawcy muszą podać we wniosku podstawowe dane osobowe, numer rachunku bankowego, adres e-mail i numer telefonu, oraz informacje dotyczące dzieci i szkół, które uczęszczają. Od 1 lipca do 30 listopada istnieje możliwość składania wniosków online. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie uprawnień do świadczenia "Dobry Start" na rok szkolny 2024/2025 już kilka dni temu, od 1 lipca 2024 roku. Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem internetu, korzystając z:

portalu PUE ZUS lub aplikacji mobilnej mZUS,Portalu informacyjno-usługowego Emp@tia dostępnego na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,bankowości elektronicznej.

Dodatkowe 100 zł do 300 plus

Raz w roku wypłacany jest dodatek w wysokości 100 zł na dziecko z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Po połączeniu z programem 300 plus można otrzymać nawet 400 zł na dziecko. Jednak to świadczenie nie jest dostępne dla wszystkich rodzin. Dodatkowe świadczenie na rozpoczęcie roku szkolnego jest przyznawane wyłącznie rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. A to oznacza, że mogą je otrzymać jedynie rodzice korzystający z zasiłku rodzinnego.

Czym jest zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny to świadczenie wychowawcze przyznawane na każde dziecko w rodzinie. Ma ono na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. O zasiłek rodzinny mogą ubiegać się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun prawny dziecka, opiekun faktyczny dziecka, osoba ucząca się (np. student).

Warto przypomnieć, że zasiłek rodzinny jest przyznawany, jeśli miesięczny dochód przeciętny na osobę w rodzinie lub dochód uczącej się osoby nie przekracza odpowiednio 674 zł, lub 764 zł w przypadku osób z niepełnosprawnościami. Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka:

95 zł miesięcznie na dziecko do 5 roku życia,

124 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 5 do 18 roku życia,

135 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 18 do 24 roku życia (jeśli dziecko uczy się lub jest niepełnosprawne).

Co się stanie, jeśli dochód przekroczy określony limit? W takim przypadku obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Wniosek o dodatkowe 100 zł na rozpoczęcie roku szkolnego można złożyć do 31 października 2024 roku.