Wkrótce ZUS zakończy proces wypłat zwrotów nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Według informacji ZUS, do 4 lipca 2024 roku zrealizowano 99% wniosków o zwrot nadpłaty. Łącznie wpłynęło do ZUS ponad 807 tysięcy takich wniosków, na sumę 1,59 miliarda złotych.

1,36 miliarda zwrotów nadpłaconych składek zdrowotnych

Pierwsze przelewy do płatników ZUS miały miejsce 10 maja 2024 roku. Do tej pory rozdysponowano kwotę przekraczającą 1,58 miliarda złotych, z czego prawie 1,36 miliarda złotych stanowi zwrot nadpłaconych składek zdrowotnych dla przedsiębiorców. Dla części płatników nadpłaty zostały użyte do pokrycia zaległości. Kolejne transze środków czekają na wypłatę.

Co w sytuacji, gdy nie złożyłeś wniosku o zwrot?

Jeżeli płatnik nie złożył wniosku o zwrot nadpłaty składek z rocznego rozliczenia, ZUS jest zobowiązany rozliczyć tę nadpłatę bezpośrednio na jego koncie. Chociaż ZUS ma czas na to do końca 2024 roku, proces rozliczeń został uruchomiony już 6 czerwca 2024 roku i jest obecnie na etapie zakończenia.

Podatnik otrzymuje zwrot nadpłaconych środków na numer rachunku bankowego wskazany w ZUS. Przedsiębiorca powinien upewnić się, że numer konta bankowego, który podał, jest poprawny, aby uniknąć problemów z otrzymaniem zwrotu nadpłaty.

Łącznie na kontach 396 805 płatników ZUS dokonano rozliczenia nadpłaty w kwocie przekraczającej 516,7 miliona złotych, co odpowiada 99% całkowitej kwoty do rozliczenia. Pozostałe środki zostaną zaksięgowane wkrótce.

Jak sprawdzić aktualne saldo?

Aktualne saldo, uwzględniające roczne rozliczenie, można sprawdzić w profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Jeśli rozliczenie wykazuje nadpłatę na koncie płatnika, istnieje możliwość złożenia wniosku o jej zwrot na ogólnych zasadach (poprzez wniosek RZS-P) lub wykorzystania jej do pokrycia bieżących składek. Płatnik składek otrzyma zwrot nadpłaty składki na wskazany we wniosku rachunek bankowy do 1 sierpnia 2024 roku. Jeśli płatnik nie złoży wniosku o zwrot, ZUS rozliczy nadpłatę na jego koncie najpóźniej do końca bieżącego roku.

Kto otrzyma zwrot nadpłaty składki zdrowotnej?

Podstawą prawną do zwrotu nadpłaconych składek zdrowotnych jest art. 81 ust. 2m ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu ewidencjonowanego, musieli do 20 maja złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 rok. Jeśli z tego rozliczenia wynika nadpłata, przedsiębiorca mógł ubiegać się o jej zwrot.

Zwrot nadpłaty składki zdrowotnej przysługuje tylko tym płatnikom, którzy nie mają zaległości w opłacaniu składek ani nie pobrali nienależnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Oznacza to, że przedsiębiorca musi być całkowicie rozliczony ze wszystkimi zobowiązaniami wobec ZUS, aby móc ubiegać się o zwrot nadpłaty.

Podatnik może również zostać zobowiązany do dopłaty składki zdrowotnej w kilku sytuacjach. Jedną z nich jest przekroczenie progu przychodów przez przedsiębiorcę rozliczającego się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. Jeśli roczne przychody przekroczą 60.000 zł lub 300.000 zł, a składki były opłacane według niższego progu, konieczne będzie wyrównanie różnicy za wszystkie miesiące, w których wystąpiła rozbieżność.