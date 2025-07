Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), wskazują na zaskakujący wzrost stopy bezrobocia w Polsce. W czerwcu 2025 roku stopa bezrobocia wyniosła 5,2 proc., co stanowi wzrost o 0,2 punktu procentowego w porównaniu do maja (5,0 proc.) i o 0,3 punktu procentowego w porównaniu do czerwca 2024 roku. Ten trend jest nietypowy dla tej pory roku, gdyż zazwyczaj w okresie letnim obserwowano spadki bezrobocia.

Bezrobocie w Polsce rośnie

Kluczowe ustalenia:

Przerwanie trendu spadkowego : Od początku roku stopa bezrobocia w Polsce spadała (z 5,4 proc. w styczniu), jednak czerwiec przyniósł odwrócenie tego trendu.

Negatywne zaskoczenie : Wzrost bezrobocia jest wyższy niż pierwotne prognozy ekonomistów, którzy spodziewali się zejścia poniżej 5 proc., a także wcześniejsze szacunki Ministerstwa Pracy, które prognozowały 5,1 proc..

Liczba bezrobotnych : Na koniec czerwca w urzędach pracy zarejestrowanych było 797 tys. bezrobotnych. Jest to o 1,8 proc. więcej niż w maju 2025 i o 4,6 proc. więcej niż w czerwcu 2024 roku.

Przyczyna wzrostu: Ekonomiści Banku Pekao na których powołuję się portal Business Insider wskazują, że wzrost nie wynika z pogorszenia koniunktury, lecz jest przede wszystkim efektem zmian regulacyjnych, które weszły w życie od czerwca. Reforma urzędów pracy zakłada m.in. możliwość rejestracji rolników oraz rejestrację według miejsca zamieszkania, a nie zameldowania.

Sytuacja w województwach

Stopa bezrobocia w województwach w czerwcu 2025 wahała się od 3,1 proc. w wielkopolskim do 8,5 proc. w podkarpackim. Wzrost stopy bezrobocia w porównaniu do maja odnotowano we wszystkich województwach (o 0,2 pkt proc. w lubelskim, lubuskim, łódzkim i podlaskim oraz o 0,1 pkt proc. w pozostałych). W porównaniu do czerwca ubiegłego roku, bezrobocie również wzrosło we wszystkich województwach, najbardziej w lubuskim (o 0,5 pkt proc.) i warmińsko-mazurskim (o 0,4 pkt proc.).

Charakterystyka bezrobotnych

Jak podaje GUS, kobiety stanowiły 50,6 proc. zarejestrowanych bezrobotnych (o 1,6 pkt proc. mniej niż rok wcześniej). Większość bezrobotnych (84,1 proc.) nie miała prawa do zasiłku. Znaczną część stanowili długotrwale bezrobotni (47,9 proc.) oraz osoby bez kwalifikacji zawodowych (32,6 proc,). Wzrosła nieznacznie grupa osób powyżej 50. roku życia (z 26,6 proc. do 26,9 proc.), natomiast zmniejszył się odsetek osób do 30. roku życia (z 23,4 proc. do 23,3 proc.). Zmniejszył się odsetek osób posiadających dzieci w wieku do 6 lat (z 15,6 proc. do 13,9 proc.), osób dotychczas niepracujących (z 12,2 proc. do 11,9 proc.) oraz osób niepełnosprawnych (z 8 proc. do 6,3 proc.).

Nieco wzrósł odsetek osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (4,6 proc.). Odsetek bezrobotnych absolwentów pozostał podobny do ubiegłorocznego (1,8 proc.).