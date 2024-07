Reklama

Dodatek do emerytury, znany jako emerytura honorowa, wynosi obecnie 6246,13 zł. Tę kwotę mogą otrzymać osoby, które obchodzą lub będą obchodzić swoje 100. urodziny w okresie od 1 marca 2024 roku do 28 lutego 2025 roku. Oznacza to, że uprawnieni do tego dodatku są seniorzy urodzeni w dwóch rocznikach - w 1924 roku (od 1 marca) i w 1925 roku (do 28 lutego).

Czym jest emerytura honorowa?

Emerytura honorowa to dodatkowe świadczenie pieniężne, wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osobom, które ukończyły 100 lat. Jest to honorowe wyróżnienie dla seniorów, którzy przeżyli tak długi i bogaty w doświadczenia żywot. Emerytura honorowa przysługuje każdemu, kto spełnia dwa podstawowe warunki:

ukończył 100 lat ,

, posiada obywatelstwo polskie.

Nie ma znaczenia, czy osoba pobiera inne świadczenia emerytalno-rentowe. Emerytura honorowa jest dodatkowym świadczeniem, wypłacanym bez względu na inne świadczenia. Wysokość emerytury honorowej od 1 marca 2023 roku wynosi 6246,13 zł brutto. Emerytura honorowa jest wypłacana do końca życia. Aby otrzymać emeryturę honorową,nie trzeba składać wniosku. ZUS automatycznie przyznaje to świadczenie osobom, które spełniają warunki. Jeśli jednak stulatek nie pobiera żadnych świadczeń emerytalno-rentownych, należy złożyć wniosek do ZUS, ponieważ wówczas najpewniej nie ma go w dokumentacji ZUS.

Każda osoba, która osiągnie 100 lat, może liczyć na wysoki dodatek do emerytury. Wypłata odbywa się automatycznie na podstawie kryterium wiekowego. ZUS wypłaca te pieniądze nawet bez względu na lata pracy czy prawo do innych świadczeń. Dlatego stulatkowie, którzy nie otrzymują żadnych świadczeń z ZUS, muszą złożyć wniosek o wypłatę tego dodatku.

Waloryzacja emerytury honorowej

Emerytura honorowa, będąca dodatkiem do emerytury, jest podwyższana w ramach waloryzacji. Świadczenie to jest waloryzowane w takim samym stopniu jak emerytura zasadnicza. W marcu 2024 roku świadczenia zostały zwaloryzowane o 12,12%, co w przypadku emerytury honorowej oznaczało wzrost o 705,88 zł. W rezultacie dodatek ten wzrósł z 5540,25 zł do 6246,13 zł.

Ile osób pobiera emeryturę honorową?

Według danych ZUS, emeryturę honorową otrzymuje około 2850 Polaków. Większość beneficjentów to kobiety, których jest prawie sześć razy więcej niż mężczyzn.

Kto wypłaca emeryturę honorową?

Świadczenie honorowe na rzecz stulatków wypłaca: ZUS, KRUS, MSWiA oraz MON.