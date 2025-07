PFR Portal PPK poinformował w raporcie, że Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) "stabilnie rosną". W czerwcu wartość aktywów netto przekroczyła 38,17 mld; to o 822 mln zł więcej niż w maju. Z kolei na koniec czerwca liczba aktywnych rachunków PPK wyniosła 4,75 mln.

W informacji podkreślono, że liczba uczestników programu stale rośnie – średnio od 10 do 15 tysięcy nowych osób tygodniowo. Zgodnie z przekazanymi danymi w czerwcu do programu dołączyło 32 tys. 278 nowych uczestników, co daje partycypację na poziomie 53,72 proc. Podkreślono, że po raz pierwszy partycypacja w sektorze publicznym przekroczyła 30 proc., a więc od początku roku wzrosła o 1,5 p.p.

PFR podkreślił, że według danych z 7 lipca partycypacja w sektorze publicznym wynosiła 30,1 proc. "Oznacza to, że już niemal co trzeci pracownik sektora publicznego aktywnie oszczędza na emeryturę we współpracy z pracodawcą. W pierwszych dniach lipca wartość aktywów netto zgromadzonych w ramach PPK w sektorze publicznym wyniosła 7,69 mld zł, a średnia kwota środków na koncie użytkownika sięgnęła 10,8 tys. zł" - dodano.

Reklama

PPK bije rekordy. Coraz więcej osób mówi "tak"

Z raportu wynika, że średnia wieku uczestników PPK wynosi 40 lat, a częściej do PPK przystępują mężczyźni niż kobiety. Ponad 94 proc. oszczędzających to Polacy; wśród osób innej narodowości dominuje narodowość ukraińska (145,12 tys.).

Reklama

PFR podkreślił, że w czerwcu na rachunki uczestników PPK wpłynęły z Funduszu Pracy wpłaty powitalne w łącznej kwocie 894 mln zł oraz dopłaty roczne w łącznej kwocie 2,08 mld zł.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. Dla pracownika udział w PPK jest dobrowolny; może on w każdej chwili zrezygnować z oszczędzania, a potem do niego powrócić.