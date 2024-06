Co dalej z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego? Według nieoficjalnych informacji "Pulsu Biznesu" Donald Tusk już podjął decyzję i ma ogłosić ją w środę. To zakończy trwającą od dłuższego czasu debatę na temat tego. czy warto w Polsce budować tę inwestycję i czy nas na to stać.