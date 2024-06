"Rzeczpospolita przypomniała, że jeszcze przed wyborami do PE ze strony rządu padła deklaracja, że w czerwcu rząd ogłosi plan nowej infrastruktury transportowej w Polsce. Z wcześniejszych zapowiedzi pełnomocnika rządu ds. CPK Macieja Laska wynika, że rząd ma postawić tylko na tzw. linię Y (łączącą Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław) i jej budowę oraz pewną „optymalizację”, jeśli chodzi o sam projekt lotniska. Zmianie ma także ulec nazwa.

Gorąca dyskusja polityczna

"Rzeczpospolita", oceniła, że ogłoszenie koncepcji nowego systemu transportowego Polski będzie etapem gorącej politycznej dyskusji w sprawie samego projektu CPK i rozwoju infrastruktury jako takiej, który toczy się od wyborów 15 X. Posłanka partii Razem Paulina Matysiak w rozmowie z "Rzeczpospolitą" zaznaczyła, że nie można dopuścić do tego, by projekt skupiał się tylko na największych aglomeracjach w Polsce. Polska to także miasta powiatowe, które też zasługują na rozwój i dostęp do szybkiej kolei, a to zapewniały planowane szprychy kolejowe - powiedziała posłanka.

Zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem o CPK

Stowarzyszenie "Tak dla CPK" planuje w piątek, 28 czerwca rozpocząć pierwszą akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy. Projekt ten ma zobowiązać władze publiczne do budowy lotniska CPK oraz systemu kolejowego wokół lotniska. Wydarzenie ma odbyć się w Giżycku.