Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że trwa nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 800+". Aby uzyskać prawo do tego świadczenia, konieczne jest złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 roku.