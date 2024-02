Świadczenie 800 plus przyznawane jest na dziecko. Mogą o nie wnioskować rodzice czy opiekunowie prawni. Pieniądze te mają być przeznaczone na opiekę nad dzieckiem oraz zaspokojenie jego życiowych potrzeb. Czy to oznacza, że dziecko może żądać od rodziców, aby oddawali mu otrzymane świadczenie? Kto ma do niego prawo?