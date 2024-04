Wypłata świadczenia wychowawczego 800+ i świadczenia z programu "Dobry start" (300 zł na wyprawkę szkolną) obywatelom Ukrainy będzie miała dodatkowy wymóg. Projekt przewiduje, że prawo do 800+ będzie im przysługiwać, jeśli mieszkają razem z dzieckiem w Polsce, a dziecko realizuje obowiązek szkolny

Czy te przesłanki są spełnione, ZUS będzie sprawdzał w systemie informacji oświatowej - czytamy w DGP.

Skorelowanie wypłaty świadczeń z obowiązkiem nauki jest dobrym rozwiązaniem, bo część rodziców nie przykłada należytej wagi do edukacji dzieci, w związku z czym są one poza systemem edukacji – polskim czy ukraińskim. Zmiana przepisów może więc zmobilizować ich do zapisywania dzieci do szkół – mówi w rozmowie z DGP Aneta Żochowska, dyrektor Fundacji Leny Grochowskiej.

Dodaje, że doprecyzowania wymaga kwestia, co z dziećmi, które z Polski zdalnie uczą się w rodzinnym kraju, bo nie wiadomo, czy one będą dalej objęte świadczeniem 800+, czy je stracą.

Więcej na temat nowelizacji ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy przeczytasz w artykule pod tytułem "Wypłata 800+ na ukraińskie dzieci uzależniona od nauki" autorstwa Michaliny Topolewskiej i Karoliny Topolskiej w Dzienniku Gazecie Prawnej >>>