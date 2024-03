2023 rok rekordowy dla banków

Jak podaje portal Business Insider, w 2023 roku sektor bankowy pobił rekord zysków, które wyniosły 27,56 mld zł. W stosunku do roku poprzedniego wzrost wyniósł 159,7 proc. Co warto podkreślić, jest to nie tylko duży progres w stosunku do roku 2022. To właśnie wtedy został pobity rekord zysków z 2014 roku, kiedy to wyniosły one 15,9 mld zł. Biorąc pod uwagę tę kwotę, rok 2023 pobija rekord o 74 proc.

Według danych przedstawionych przez portal, sam grudzień 2023 roku to dla sektora bankowego jedynie 5 mln zysku netto. Natomiast inne miesiące przyniosły już sumy znacznie wyższe. W kwietniu i sierpniu wyniosły odpowiednio po 4 mld zł.

Spółki niefinansowe z imponującymi wynikami

Business Insider wspomina także o dobrych wynikach w spółkach niefinansowych, takich jak handlowe, produkcyjne, transportowe oraz usługowe. Rok 2022 był dla nich rekordowy, jeżeli chodzi o zyski, a rok 2023 był tylko nieco gorszy – o 4 proc. W ubiegłym roku spółki te osiągnęły bowiem aż 185 mld zł zysku.

Dobry czas dla akcjonariuszy i udziałowców

Tak wysokie, rekordowe zyski zwiastują dobry czas dla akcjonariuszy i udziałowców, którzy w tym roku powinni się spodziewać dużych pieniędzy. W 2023 roku spółki wypłaciły im łącznie 24,7 mld zł, a wszystko wskazuje na to, że obecny rok może być tylko lepszy.

Banki wypłacają dywidendy

W 2023 roku swoje rekordy zysków pobił Santander Bank Polska, Citi Handlowy, Alior czy Pekao. Portal Strefainwestorów.pl informuje, że zarządy banków zapowiedziały już wypłaty wyjątkowo wysokich dywidend ze względu na rekordowe zyski netto w 2023 roku. Ponadto wypłacone mogą zostać także dodatki do dywidend – zatrzymane zyski z poprzednich lat.

Dywidendy w 2024 roku mogą zostać wypłacone nawet przez 7 banków. Aktualnie potwierdziły to już 4 z nich – Bank Pekao (ich dywidendy mają stanowić 50 proc. zysku netto z 2023 roku), ING Bank Śląski (dywidendy stanowiące 75 proc. zysku netto z 2023 roku), Santander Bank Polska (również 75 proc.) oraz Banco Santander (zwiększenie dywidendy gotówkowej na akcję o 50 proc. za 2023 rok).

Z danych Narodowego Banku Polskiego za styczeń już teraz można zauważyć, że tegoroczne zyski z tego miesiąca są już rekordowe, co optymistycznie nastraja na kolejne świetne wyniki.