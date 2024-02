O sprawie informuje serwis euractiv.com.

Ile gazu z Rosji importuje Austria?

Kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, w lutym 2022 roku, Austria importowała 80 proc. swojego gazu ziemnego z Rosji, z Gazpromu. W grudniu 2023 roku było to już 98 proc. Dlatego też ministerstwo energetyki chce, by ta sytuacja się zmieniła.

W październiku 2022 roku import gazu z Rosji do Austrii spadł do 17 proc. Spowodowane to było jednak tym, że Rosja nie wysyłała gazu do Europy. Trend z czasem uległ odwróceniu i już w sierpniu 2023 roku import wyniósł 43 proc.

Dlaczego Austria importuje tak dużo gazu z Rosji?

Skąd taka duża zależność Austrii od rosyjskiego gazu? OMV, czyli austriackie przedsiębiorstwo energetyczne, zawarło kontrakt z Gazpromem na dostawę 60 terawatogodzin. Obowiązuje w nim klauzula "take-or-pay", czyli w wolnym tłumaczeniu "bierz albo płać". A to oznacza, że Austria jest zmuszona to importu. Co więcej zapotrzebowanie na gaz w Austrii spada, aktualne zużycie roczne to 75 terawatogodzin, a to oznacza, że importowany gaz pokrywa niemal całe zapotrzebowanie.

Przedsiębiorstwa energetyczne chętnie korzystają z rosyjskiego gazu, ponieważ jest on tańszy niż inne dostępne opcje. W przypadku gazu magazynowanego w Niemczech, należy uiścić opłatę magazynową w wysokości 1,86 euro za megawatogodzinę, a we Włoszech od kwietnia 2024 roku opłata ta wyniesie 2,19 euro za megawatogodzinę.

Austriackie ministerstwo energetyki chce zmian

Ministra energetyki powiedziała: "Za pośrednictwem naszych rachunków za energię nieświadomie finansujemy okrutną wojnę w Ukrainie". Austria importowała bowiem w 2023 roku gaz na kwotę około 3 mld euro.

Unia Europejska chciałaby całkowicie wyeliminować import gazu z Rosji do 2028 roku, ale nie są jeszcze znane kroki Austrii w tym kierunku. Ministra Gewessler proponuje podjęcie 3 działań.

Przede wszystkim ważne jest aby lokalne przedsiębiorstwa energetyczne kupowały więcej gazu nierosyjskiego. Tutaj pomóc może AggregateEU – wspólny mechanizm zakupowy Unii Europejskiej. Kolejno – należy zerwać długoterminowy kontrakt z Gazpromem, by przyjmowanie gazu bez względu na okoliczności nie było konieczne. Trzecim działaniem ma być uwzględnienie gazu ziemnego i niezależności od Rosji w przeglądzie krajowej strategii bezpieczeństwa.

Pomysły te muszą zdobyć 2/3 głosów w parlamencie, by zostały zrealizowane. W dokumencie udostępnionym przez ministerstwo energetyki Austrii można przeczytać: "W związku z tym wzywamy wszystkich zaangażowanych do podjęcia dalszych kroków w interesie niezależności Austrii".