W Dzienniku Ustaw ogłoszono jednolity tekst ustawy dotyczącej Karty Dużej Rodziny. Nowe regulacje wprowadzają zmiany w funkcjonowaniu programu. Chodzi o nowy model karty elektronicznej, który ma zapewnić, że jej obraz, prezentowany na urządzeniach mobilnych, będzie zgodny z wyglądem innych dokumentów elektronicznych.

Nowa wersja Ustawy o Karcie Dużej Rodziny została opublikowana w Dzienniku Ustaw w listopadzie 2023 roku. W treści dokumentu uwzględniono zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z 16 listopada 2022 roku o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów oraz ustawy z 26 maja 2023 roku o aplikacji mObywatel. Jednolity tekst ustawy obejmuje także modyfikacje wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 23 października 2023 roku.

Zgodnie z postanowieniami przepisów dotyczących Karty Dużej Rodziny (KDR) pełni ona rolę narzędzia identyfikacyjnego dla członka rodziny wielodzietnej, potwierdzając tym samym jego uprawnienia do określonych przywilejów. Osoby posiadające KDR mają możliwość skorzystania z korzystniejszych ofert różnych przedsiębiorstw, np. z sektora spożywczego, paliwowego, bankowego czy rekreacyjnego. Przysługują im między innymi zniżki na bilety kolejowe, darmowe wejścia do parków narodowych oraz wyższe limity zużycia energii elektrycznej.

Karta Dużej Rodziny. Czego dotyczą zmiany?

Głównym celem zmian jest wdrożenie nowego wzoru karty elektronicznej. Dzięki tej aktualizacji wizualizacja Karty Dużej Rodziny prezentowana na urządzeniu mobilnym będzie zgodna z innymi dokumentami elektronicznymi.

Nowa wizualizacja Karty elektronicznej nie będzie wymagała od członka rodziny wielodzietnej żadnych czynności służących jej uzyskaniu, bowiem, po jej wdrożeniu, zostanie automatycznie wyświetlona w urządzeniu mobilnym - zapewniało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Warto dodać, że Karta Dużej Rodziny jest wydawana w formie:

karty tradycyjnej, czyli dokumentu z tworzywa sztucznego,

karty mobilnej, używanej za pomocą oprogramowania dla urządzeń mobilnych,

aplikacji mObywatel.

Zniżki z Kartą Dużej Rodziny

Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą korzystać z przywilejów, takich jak zniżki w muzeach, podczas zakupu biletów na niektóre wydarzenia oraz podróży kolejowych. Wśród korzyści ministerstwo wymienia między innymi:

Zniżki na przejazdy kolejowe - 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne dla ojca, matki, macochy i ojczyma,

50% zniżki na opłatę za paszport dla ojca, matki, macochy i ojczyma,

75% zniżki na opłatę za paszport dla dzieci,

Bezpłatny wstęp do parków narodowych.

Kto może wyrobić Kartę Dużej Rodziny?

Kto może ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny? Przede wszystkim rodzice oraz małżonkowie rodziców, którzy utrzymywali lub utrzymują łącznie co najmniej troje dzieci. Pojęcie rodzica obejmuje również rodziców zastępczych oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom do 18. roku życia, a do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej, oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.