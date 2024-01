Na czym polega ulga Mały ZUS Plus?

Mały ZUS Plus to ulga, dzięki której przedsiębiorca może zapłacić niższe składki na ubezpieczenie społeczne. Zależne są one wówczas od osiąganego dochodu.

Mały ZUS Plus 2024 – do kiedy można się zgłosić?

Przedsiębiorcy, którzy spełniają wymagania do korzystania z Małego ZUS-u Plus, mają czas do 31 stycznia 2024 roku, aby zgłosić się do ulgi. Jeżeli jednak przedsiębiorca korzystał z niej w 2023 roku i nadal spełnia do niej warunki, nie musi ponownie dokonywać zgłoszenia.

Do 31 stycznia 2024 roku musi zgłosić się do korzystania z ulgi osoba, która w 2023 roku co najmniej przez 60 dni prowadziła działalność gospodarczą i nie korzystała z Małego ZUS-u Plus oraz osoba, która w styczniu 2024 roku rozpoczęła lub wznowiła prowadzenie takiej działalności.

Jak możemy przeczytać na stronie ZUS-u, osoby, które rozpoczęły lub wznowiły działalność po 24 stycznia 2024 roku lub spełniają warunki do ulgi w innym miesiącu niż styczeń 2024 roku, mają 7 dni od dnia spełnienia warunków na to, by zgłosić się do Małego ZUS-u Plus.

Jak zgłosić się do Małego ZUS-u Plus?

Aby zgłosić się do ulgi, należy wyrejestrować się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem i zgłosić się ponownie – z kodem właściwym dla ulgi Mały ZUS Plus. Rozpoczyna się od 05 09 lub 05 92.

Dla kogo Mały ZUS Plus?

Skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus mogą osoby prowadzące działalność gospodarczą, które w poprzednim roku kalendarzowym uzyskały dochód nieprzekraczający 120 tys. zł.

W przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku kalendarzowego należy wyliczyć limit proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Co jednak istotne, aby uzyskanie ulgi było możliwe, w poprzednim roku należy prowadzić firmę co najmniej przez 60 dni.

Z ulgi skorzystać można po zakończeniu opłacania tzw. małego ZUS-u, czyli preferencyjnych składek.

Mały ZUS Plus 2024. Ile wyniosą składki?

Ulga Mały ZUS Plus uprawnia przedsiębiorcę do skorzystania z obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne. Wówczas są one liczone od dochodu z działalności za ubiegły rok kalendarzowy. Ich podstawa wymiaru nie może być jednak niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wyższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

W pierwszej połowie roku Mały ZUS Plus będzie się wahał więc między 1272,60 zł a 4694,40 zł. W drugiej z kolei – między 1290 zł a 4694,40 zł. Do tej sumy należy doliczyć wysokość składki zdrowotnej, którą płaci się w pełnej wysokości.