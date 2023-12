Likwidacja Funduszu Kościelnego to jedna z głównych obietnic Koalicji Obywatelskiej, która miała być zrealizowana podczas pierwszych 100 dni rządu. Jak się okazało wypracowanie kompromisu w tej sprawie będzie jednak wymagać więcej czasu. Powołano do tego nowy zespół międzyresortowy. Propozycje są na stole. Kto ma finansować działalność Kościoła w Polsce i od kiedy? Oto, co zakładają planowane zmiany.