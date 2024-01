Czym jest zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny jest przyznawany, by częściowo pokryć wydatki związane z utrzymaniem dziecka. Okres rozliczeniowy tego świadczenia trwa od 1 listopada do 31 października danego roku, a otrzymuje się je 12 miesięcy.

Nie znaczy to jednak, że osoby, które nie złożą wniosku przed 1 listopada, muszą czekać na to ponownie cały rok. Można bowiem tego dokonać w dowolnym miesiącu roku i od tego czasu, jeśli spełnia się warunki, zasiłek rodzinny będzie wypłacany do końca okresu rozliczeniowego.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny i jak długo można go pobierać?

Prawo do zasiłku rodzinnego mają:

rodzice, jeden rodzic lub opiekunowie prawni dziecka;

opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka;

osoby uczące się, czyli osoby pełnoletnie, które się uczą, nie pozostają na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z ustaleniem wyrokiem sądowym bądź ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Osoby wymienione w dwóch pierwszych powyższych punktach mogą pobierać zasiłek rodzinny do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, nauki w szkole (jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia) czy 24. roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się oznaczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warunki otrzymania zasiłku rodzinnego

Przy wnioskowaniu o zasiłek rodzinny istotne są 4 kwestie:

wysokość dochodu – konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego, które może się zmienić w zależności od tego, ile osób liczy rodzina, lub tego, czy w rodzinie są osoby ze szczególnymi potrzebami, np. dziecko z niepełnosprawnością;

– konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego, które może się zmienić w zależności od tego, ile osób liczy rodzina, lub tego, czy w rodzinie są osoby ze szczególnymi potrzebami, np. dziecko z niepełnosprawnością; obywatelstwo – zasiłek rodzinny przysługuje polskim obywatelom oraz cudzoziemcom mającym zezwolenie na pobyt stały lub czasowy w Rzeczpospolitej Polskiej;

– zasiłek rodzinny przysługuje polskim obywatelom oraz cudzoziemcom mającym zezwolenie na pobyt stały lub czasowy w Rzeczpospolitej Polskiej; liczba dzieci – świadczenie jest przyznawane na podstawie liczby dzieci w rodzinie;

– świadczenie jest przyznawane na podstawie liczby dzieci w rodzinie; miejsce zamieszkania – zasiłek mogą otrzymać tylko rodzice, którzy mieszkają na terenie Polski.

Kryterium dochodowe zasiłku rodzinnego 2024

Osoby starające się o zasiłek rodzinny, muszą spełnić kryterium dochodowe, które aktualnie wynosi 674 złote miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością, kryterium zwiększa się do 764 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Co jeżeli rodzina przekracza dochód na osobę? Nie odbiera jej to od razu prawa do świadczenia. Istnieje tutaj tak zwany mechanizm złotówki za złotówkę, czyli rodzina otrzymuje świadczenie pomniejszone o taką kwotę, jaką przekroczyła kryterium dochodowe.

Zasiłek rodzinny – wysokość w 2024 roku

Od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2024 roku kwota zasiłku rodzinnego to: