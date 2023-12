Według Małek, “sprzedaż polskiego majątku narodowego, inaczej nazywana prywatyzacją spółek Skarbu Państwa, to nie tylko błąd, ale zbrodnia! To droga do podporządkowania polskiej gospodarki interesom innych krajów”.

Jak dodała liderka MAP, "prywatyzowane przedsiębiorstwa w krajach, takich jak Polska, trafiają bowiem najczęściej w ręce koncernów z krajów wysoko rozwiniętych. Wynika to z dostępu do kapitału zakumulowanego w tych krajach oraz dostępu takich inwestorów do tańszego finansowania. Uderza to w przedsiębiorców krajowych, którzy takich możliwości nie mają. Stanowi to zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju, szczególnie w przypadku prywatyzacji firm z kluczowych sektorów jak energetyka, przemysł wydobywczy, instytucje finansowe czy operatorzy infrastruktury. W tak szczególnie trudnych geopolitycznie czasach, byłaby to katastrofa".

Prywatyzacja Orlenu?

"W przestrzeni publicznej wybrzmiewa coraz więcej sygnałów, że sejmowa większość, która niebawem może się zmienić, również w większość rządową, zamierza diametralnie zmienić podejście do zarządzania państwowym mieniem, z jakim mieliśmy do czynienia w ostatnich latach. W wypowiedziach rozmaitych ekspertów powiązanych z większością sejmową co rusz słyszymy a to - o konieczności zmiany strategii, a to - o potrzebie podziału Orlenu lub wprost – o prywatyzacji" - napisała.

"Gdyby rzeczywiście do tego doszło, byłby to katastrofalny błąd. Kryzys energetyczny, wojna w Ukrainie, rozgorzały na nowo konflikt na Bliskim Wschodzie i wydobywająca się z postpandemicznej zapaści gospodarka, a także zerwane łańcuchy dostaw - to najważniejsze czynniki, z jakimi muszą się dziś mierzyć przywódcy światowi" - podkreśliła Małek.

"Jako Minister Aktywów Państwowych, a wcześniej także dyrektor generalny w tym resorcie często słyszę opinie, że spółki Skarbu Państwa to źle zarządzane, niewydajne molochy, które osiągają kiepskie wyniki. Warto więc chyba rozprawić się z tym mitem, bo prawda jest taka, że spółki Skarbu Państwa nie tylko są gwarantem bezpieczeństwa Polaków i ważnym elementem stabilności polskiej gospodarki, ale też podmiotami, które doskonale sobie radzą na rynku" - czytamy.

Jakie wyniki osiągnęły spółki Skarbu Państwa

"Od 15 listopada 2019 r. do 15 listopada tego roku większość spółek z udziałem Skarbu Państwa lub spółek kontrolowanych przez nie odnotowała wzrost wartości rynkowej. Największe wzrosty odnotowały: Orlen (+29,8 mld zł, +68,1 proc.), Tauron (+3,0 mld zł, +92,4 proc.), KGHM (+4,0 mld zł, +20,9 proc.), Alior Bank (+5,4 mld zł, +137,2 proc.), JSW (+3,5 mld zł, +145,6 proc.). Spółki z udziałem Skarbu Państwa osiągają też lepsze wyniki finansowe od swoich konkurentów, w tym zagranicznych. Na tle innych dużych przedsiębiorstw rentowność czołowych koncernów państwowych jest o 4,1 proc. wyższa" - dodała minister.