Koniec 500 plus. Początek 800 plus

Już od 1 stycznia 2024 roku skończy się wypłacanie świadczenia 500 plus. Podwyższenie kwoty sprawi, że na dzieci rodzice i opiekunowie będą otrzymywać 800 zł. Zmiany zostały wdrożone i tym samym już od stycznia rodzice mogą spodziewać się pierwszych wypłat 800 plus.

Terminy wypłaty 800 plus – styczeń 2024

Pierwsza wypłata 800 plus w 2024 roku będzie miała miejsce 2 stycznia. Terminów wypłat jest 10, aby odciążyć ZUS, czyli instytucję, która zajmuje się wypłacaniem świadczenia. Uprawionych do jego otrzymywania jest bowiem około 7 mln dzieci. Daty te są stałe dla każdego miesiąca, jeżeli jednak wypadają w weekend czy święto – wówczas przesuwane są na pierwszy dzień roboczy przed tą datą. Oznacza to, że część rodziców i opiekunów czeka niespodzianka w postaci wcześniejszej wpłaty na konto.

Tym samym wypłaty 800 plus w styczniu 2024 roku prezentują się następująco:

2 stycznia,

4 stycznia,

7 stycznia – niedziela, wypłata więc powinna odbyć się 5 stycznia,

9 stycznia,

12 stycznia,

14 stycznia – niedziela, wypłata więc powinna odbyć się 12 stycznia,

16 stycznia,

18 stycznia,

20 stycznia – sobota, wypłata więc powinna odbyć się 19 stycznia,

22 stycznia.

800 plus. Co to oznacza dla rodziców?

Jak podaje portal Infor.pl, w sytuacji podwyższenia świadczenia rodzice, którzy otrzymują je na jedno dziecko, zyskają w ciągu roku 3600 zł. Sumy te zwiększają się proporcjonalnie do liczby dzieci, na które pobierane jest 800 plusi w związku z tym na dwoje dzieci będzie to już 7200 zł więcej, a na troje – 10 800 zł.

Świadczenie 800 plus. Czy trzeba składać wniosek?

Jeżeli rodzice złożyli już wniosek na obecny okres świadczeniowy, to zamiana 500 zł na 800 zł nastąpi automatycznie. Nie jest potrzebny żaden dodatkowy dokument, nie przysługuje również wyrównanie świadczenia za poprzednie miesiące, gdyż 800 plus startuje z nowym rokiem.

Składanie wniosków na nowy okres rozliczeniowy rozpoczyna się 1 lutego. Można to zrobić wyłącznie elektronicznie – na portalu PUE ZUS, w aplikacji mZUS, przez bankowość elektroniczną lub przez portal Emp@tia.