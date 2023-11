Ceny wzrosły w październiku o 6,6 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Tyle według GUS wynosi aktualnie inflacja w Polsce. Nie oznacza to jednak równego wzrostu cen wszystkich towarów i usług. Co podrożało najbardziej, a co najmniej? Ceny żywności w niektórych przypadkach poszły w górę nawet o kilkanaście procent.