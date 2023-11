Zmiany dotyczące refundacji w zakładach pracy

Już niebawem wchodzą ważne zmiany dla pracodawców i pracowników. Dotyczą one dofinansowania do okularów korekcyjnych jak również soczewek kontaktowych dla pracowników, którzy co najmniej połowę swojego czasu pracy dziennie spędzają przed komputerem. Zmiany mają obowiązywać od 17 listopada 2023 roku. Refundacja ma objąć również podstawkę pod laptopa lub monitor ekranowy, a także dodatkową mysz i klawiaturę oraz podnóżek.

Wprowadzone zmiany dotyczyć będą zarówno pracowników realizujących swoją pracę w siedzibie zakładu pracy, jak również tych pracujących zdalnie. Zmiany są skutkiem nowelizacji rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Reklama

Refundacja soczewek kontaktowych od 17 listopada

Zgodnie z nowymi przepisami, które wchodzą w życie 17 listopada, refundacją objęta będzie nie tylko wymiana okularów korekcyjnych pracownikowi, który musi z nich korzystać, ale również soczewek kontaktowych. Aby otrzymać zwrot kosztów za soczewki lub okulary, pracownik powinien przedstawić fakturę za zakupione okulary. Powinien on również dołączyć zaświadczenie od lekarza, które wskazuje na potrzebę stosowania okularów korekcyjnych lub też soczewek kontaktowych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego z powodu wady wzroku.

Reklama

Zmiana ta obejmuje pracowników, którzy codziennie spędzają minimum 4 godziny "przed komputerem" - dokładnie chodzi o monitor ekranowy. Bowiem dotyczy to zarówno osób pracujących na komputerach stacjonarnych czy laptopach, jak również pracowników korzystających w swojej pracy ze smartfonów czy tabletów. Z dofinansowania do soczewek kontaktowych lub okularów może skorzystać osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Wysokość dofinansowania nie jest określona przepisami. Zazwyczaj reguluje ją regulamin obowiązujący w danym zakładzie pracy. Z reguły firmy dopłacają kwotę około 200-300 zł.

Nowe przepisy. Dodatkowy monitor stacjonarny lub podstawka do laptopa

Pracownik wykonujący swoją pracę na laptopie może wybrać dodatkowy monitor stacjonarny lub podstawkę. Oczywiście zarówno monitor, jak i podstawka są własnością pracodawcy. I to on decyduje, którą z tych opcji wybierze. Podstawka ma zapewnić ustawienie ekranu w taki sposób, by jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika. W tym przypadku konieczny jest również zakup dodatkowej klawiatury i myszy do laptopa.