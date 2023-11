Podatkiem od nieruchomości objęte są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Płacą go osoby fizyczne i firmy. Stawki podatku każda gmina ustala samodzielnie, nie mogą one jednak przekroczyć kwot ustalonych przez ministerstwo finansów na podstawie wskaźnika inflacji.

Osoby fizyczne najczęściej płacą podatek od nieruchomości w czterech ratach – do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz do 15 listopada (wyjątkiem jest sytuacja, w której wysokość należnego podatku jest niższa niż 100 zł, wtedy podatek trzeba zapłacić w całości, w terminie do 15 marca każdego roku). To oznacza, że zbliża się termin płatności ostatniej, czwartej raty podatku od nieruchomości za 2023 r.

Nieco inne reguły obowiązują przedsiębiorców. Firmy z reguły płacą podatek w 12 ratach, do 15 dnia każdego miesiąca. Wyjątkiem jest styczeń, kiedy termin uiszczenia podatku od nieruchomości przypada na koniec miesiące (31 stycznia).

Co grozi za niezapłacenie podatku od nieruchomości w terminie?

Karą za niezapłacenie podatku od nieruchomości na czas są przede wszystkim odsetki. Liczy się je od pierwszego dnia po terminie, do dnia w którym pieniądze wpłyną na konto gminy. Wysokość odsetek trzeba obliczyć samodzielnie. Bazą do ustalenia ich wysokości jest obowiązująca w danym okresie stopa lombardowa. Jej wysokość ustala Rada Polityki Pieniężnej NBP. Na posiedzeniu 7-8 listopada br. Rada podjęła decyzję, że obowiązująca stopa lombardowa to 6,25 proc.

Jak na tej podstawie obliczyć odsetki? Art.56 par. 1 Ordynacji podatkowej dotyczący stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych mówi o tym, że "stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2 proc., z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8 proc.".

Jeżeli organ podatkowy, którym w tym przypadku jest gmina, uzna, że doszło do tzw. uszczuplenia podatkowego lub nawet do uchylania się od podatku, może nałożyć na podatnika dodatkową karę. W tym przypadku stosuje się kodeks karny skarbowy.

Do tej pory podatek od nieruchomości nie był wysoki, zwłaszcza na tle innych obowiązkowych opłat ponoszonych zarówno "zwykłych Kowalskich", jak i firmy. Jednak wzrost inflacji notowany w ostatnich latach sprawił, że jego stawki zaczęły rosnąć. Wzrost stawek podatku od nieruchomości na przyszły rok jest rekordowy i wynosi 15 proc. Oczywiście samorządy nie muszą aż tak podnosić podatku obowiązującego na swoim terenie. Wszystko wskazuje jednak na to, że wiele z nich zdecyduje się na najwyższą dopuszczalną stawkę. Z naszego przeglądu uchwał podjętych w miastach, które tę decyzję mają już za sobą wynika, że na maksymalne stawki zdecydowały się np. Katowice, Lublin czy Gdańsk.