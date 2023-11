Proces rekrutacji - czym jest CV (czyli Curriculum Vitae)

Pierwszym etapem procesu rekrutacji jest zazwyczaj przejrzenie CV kandydatów. CV, które jest skrótem od łacińskiego ”curriculumvitae” (oznaczającego dokładnie "przebieg życia") to dokument, który jest przesyłany do potencjalnego pracodawcy przez osoby chętne podjąć pracę. CVprzedstawia przede wszystkim nasze doświadczenia zawodowe, kompetencje, osiągnięcia, wykształcenie oraz inne informacje, które mogą być cenne dla potencjalnego pracodawcy. To właśnie informacje zawarte w tym dokumencie mają decydujący wpływ na to, czy zainteresujemy pracodawcę i przejdziemy do kolejnego etapu rekrutacji.

Czy w CV musi być zdjęcie?

Zgodnie z artykułem 22 §1.Kodeksu pracy pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

imię (imiona) i nazwisko;

datę urodzenia;

dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;

wykształcenie;

kwalifikacje zawodowe;

przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Dane takie jak wykształcenie, kwalifikacje zawodowe czy też przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest wymagany wówczas, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku lub pracy określonego rodzaju. Zatem nie ma tam informacji o konieczności umieszczenia zdjęcia. Według prawa przyszły pracodawca nie może żądać od kandydatów załączenia zdjęcia do CV.

Według art. 23 kodeksu cywilnego wizerunek jest jednym z dóbr osobistych człowieka i podlega ochronie. Pracodawca, który bezwzględnie wymaga załączenia zdjęcia do CV, może być posądzany o dyskryminację w zatrudnieniu. A wszystko dlatego, że zdjęcie potencjalnego kandydata do pracy może ujawnić również np.: rasę, narodowość, pochodzenie etniczne czy też ewentualnie występującą niepełnosprawność. Oczywiście pracodawca może mieć powody do tego, aby prosić o dołączenie wizerunku kandydata do CV. Dzieje się tak wówczas, gdy aplikacja dotyczy stanowiska pracy, w którym wizerunek odgrywa bardzo ważną rolę. Można tutaj zaliczyć takie zawody jak np.: hostessa czy stewardessa.

Dlaczego warto dołączyć zdjęcie do CV?

Mimo że według prawa osoby ubiegające się o dane stanowisko pracy nie mają obowiązku załączać zdjęcia do swojego CV, to jednak ta praktyka jest coraz bardziej powszechna. Zdjęcie do CV warto wstawić, ponieważ ułatwia to rekruterowi zapamiętanie nas. A jest to istotne, zwłaszcza jeżeli rekruter musi przejrzeć dziesiątki lub setki CV. Ponadto dobrze wykonana fotografia sprawia, że gotowe Curriculum Vitae wygląda estetycznie. Profesjonalne zdjęcie może również podkreślić atuty kandydata.

Jak powinno wyglądać zdjęcie do CV?

Dobre zdjęcie załączone do CV sprawi, że dokument ten będzie wyglądał znacznie lepiej. Zalecane jest dołączenie profesjonalnego zdjęcia, które jest dobrej jakości, odpowiednio wyraźne i statyczne. Na fotografii powinna być dobrze widoczna twarz i ewentualnie ramiona. Warto przygotować się do zrobienia tego typu zdjęcia stawiając na oficjalny strój, który jest adekwatny do sytuacji.