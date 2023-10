Fałszywe wiadomości SMS i e-maile

Bardzo często na skrzynkę e-mail lub w wiadomości SMS oszuści wysyłają fałszywą informację dotyczącą nieuregulowanej płatności. Oszuści podszywają się na przykład pod dostawców energii lub firmy kurierskie i robią wszystko, by wiadomość wyglądała wiarygodnie. Zawarty w nich link jest pułapką, która grozi utratą pieniędzy. Po kliknięciu instaluje się bowiem złośliwe oprogramowanie, które pozwala przejąć dostęp np. do aplikacji bankowej.

Przede wszystkim nie należy bez zastanowienia wchodzić w taki link. W razie wątpliwości, czy faktycznie mamy jakieś zadłużenie najlepiej sprawdzić to bezpośrednio u dostawcy usługi pod którego prawdopodobnie podszywa się oszust, kontaktując się z obsługą klienta.

Ostatnio mailowo rozsyłane są również oferty pseudodoradców finansowych, który oferują inwestycje gwarantujące szybki i łatwy zysk. Na takie wiadomości także należy uważać.

Podejrzane wiadomości na popularnych komunikatorach

Wielu seniorów niestety daje się oszukać na fałszywą wiadomość od znajomego, który prosi o szybką wpłatę pieniędzy przy pomocy BLIK-a. Wyłudzacze polują na seniorów, którzy sprawnie posługują się internetowymi płatnościami i korzystają z popularnych komunikatorów do kontaktów z bliskimi. Ich czujność w takiej sytuacji łatwo uśpić.

Oszust, który włamał się na czyjeś konto na Messengerze lub WhatsAppie, podszywając się pod właściciela wysyła do jego znajomych wiadomości z prośbą o udostępnienie kodu do płatności, bo pilnie potrzebuje pieniędzy. Może wykorzystać do tego również fałszywe konto użytkownika.

Phishing i spoofing, czyli wyłudzanie danych

Nie rzadko oszuści próbują wyłudzić dane seniorów podając się za przedstawicieli usługodawców lub różnych instytucji. Mogą to zrobić przez internet lub przez telefon.

Dzwonią udając na przykład pracownika banku i proszą o podanie poufnych danych, takich jak numer klienta, hasło, czy numer dowodu osobistego w celu weryfikacji. Podobne próby podejmują przy pomocy e-maila. Uzyskane dane mogą natychmiast wykorzystać do wyczyszczenia czyjegoś konta lub zaciągnięcia pożyczek.

Uwaga na fałszywe sklepy internetowe

Zanim zdecydujemy się na zakup w wybranym sklepie internetowym, warto upewnić się co do jego wiarygodności. Jeśli mamy do czynienia z oszustem może się okazać, że nigdy nie odzyskamy wpłaconych pieniędzy.

Co można zrobić, by uniknąć wpadki? Sprawdzić dane sprzedawcy. Upewnić się, że firma istnieje, posiada adres, kontakt i inne dane umożliwiające jej weryfikację. A także czy posiada dobre opinie i jak wielu klientów już dokonało zakupów.

Wiarygodności dodaje również możliwość płatności za pobraniem. W przypadku płatności online zawsze należy zwrócić uwagę czy jest ona bezpieczna. Świadczyć o tym może m.in. widoczna mała ikona kłódki przed adresem strony. Trzeba też wybierać znane nam i zaufane metody płatności.