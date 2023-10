Posiadający najwięcej klientów w Polsce bank PKO BP za pośrednictwem platformy X wystosował ważne oświadczenie dla swoich klientów.

"ALERT bezpieczeństwa. Uwaga na fałszywe wiadomości"

"ALERT bezpieczeństwa. Uwaga na fałszywe wiadomości, które zawierają załączniki ze złośliwym oprogramowaniem! Jeśli dostaniesz taką wiadomość, sprawdź nadawcę i nie klikaj w linki ani załączniki. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z naszą bezpłatną infolinią: 800 302 302" - napisał w mediach społecznościowych bank PKO BP .

Niejednokrotnie zdarza się, że w naszej skrzynce mailowej bądź esemesowej pojawi się wiadomość łudząco przypominająca oficjalny, prawdziwy komunikat od naszego banku. Przestępcy tylko na to czekają, byśmy kliknęli w link. Wtedy na naszym urządzeniu może zostać zainstalowane złośliwe oprogramowanie, w efekcie czego stracimy pieniądze.

Podejrzana wiadomość lub telefon z banku. Co robić?

Zadzwonił do ciebie konsultant z banku i poinformował, że ktoś próbuje włamać się na twoje konto? Prosi cię o dane do logowania, kody blik albo inne dane osobowe? Powinna zapalić ci się czerwona lampka. W takiej sytuacji należy we własnym zakresie zadzwonić na infolinię banku albo najlepiej udać się osobiście do najbliższego oddziału. Wtedy zweryfikujemy te informacje, które najpewniej okażą się oszustwem i próbą wyłudzenia, określaną jako phishing.