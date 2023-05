Reklama

Z raportu "Jak grillują Polacy?" przygotowanego przez markę Decofire wynika, że aż 45 proc. ankietowanych w ciepłe dni grilluje przynajmniej raz w tygodniu. Na pytanie, jakie grille wybierają, aż 65 proc. korzystało z grilla węglowego, a 44 proc. z grilla gazowego. Wśród akcesoriów do grillowania prym wiodą: szczypce (71 proc.), łopatka do grilla (57 proc.) i szpadki do szaszłyków (36 proc.).

Jeśli chodzi o produkty, to wciąż niekwestionowaną królową grilla jest karkówka. Przygotowuje ją aż 79 proc. respondentów. Dużą popularnością cieszy się także kiełbasa (74 proc.) i kurczak (68 proc.). Podczas grillowania najchętniej pijemy piwo (84 proc.) oraz wodę (52 proc.). Wiele osób sięga także po mocniejsze alkohole, soki i napoje gazowane (40 proc.). Dodatki do grillowanych potraw, które cieszą się największą popularnością to: sosy, ketchup i musztarda. Tyle jeśli chodzi o statystykę, a jak to wygląda w praktyce? Ile w tym roku wydamy na sprzęt, akcesoria i produkty potrzebne do grillowania?

Reklama

Ile kosztuje grill?

Najtańsze modele grilli można kupić już w cenie do 500 zł. Grille węglowe to koszt od 200 do 1000 zł. Dużo większym wydatkiem w zależności od wielkości i funkcji będą grille gazowe. Za te zapłacimy średnio ok. 2,5-3 tys. złotych. Najtańsze można znaleźć już w cenie 480 zł, a najdroższe dochodzą do kwot ok. 30 tys. zł.

Za zestaw akcesoriów potrzebnych do grillowania, w skład którego wchodzą łopatka, szczypce, pędzel i szczotka zapłacimy ok. 200-350 zł.

Jakie są ceny brykietu i gazu do grilla?

Za potrzebny do grillowania worek brykietu o wadze 2,5 kg w popularnych dyskontach zapłacimy od 12 do 16 zł. Najdrożej wyjdzie zakup na stacjach paliw, gdzie może on kosztować ponad 20 zł. Za 11 kg butlę gazu do grilla trzeba zapłacić ok. 42-48 zł. Na podpałkę do grilla, czy to w formie płynnej (1l), czy też w formie kostek (200 sztuk) wydamy od 11 do 42 zł. Patyczki do szaszłyków to koszt od 8 do 43 zł (ok. 10 sztuk), metalowej tacki do grillowania – 20 zł, aluminiowych od 5 do 20 zł (2 lub 5 sztuk).

Ile zapłacimy za kiełbasę i karkówkę na grilla?

A jak kształtują się ceny produktów, które przygotujemy na grillu i które przydadzą się jako dodatki? Dni przed majówką to zazwyczaj wiele promocyjnych ofert na poszczególne produkty oraz specjalne zestawy do grillowania. I tak za kilogram kiełbasy trzeba zapłacić od 15 do 20 zł, kaszanka to wydatek rzędu 15-20 zł, a karkówki od 21 do 25 zł za kilogram. Najdroższe będą wyroby z eko gospodarstw, czy od rolnika. Za tradycyjną kiełbasę zapłacimy od 20 do 42 zł a za kiełbasę z dziczyzny ok. 28-35 zł/kg. Średnie ceny dodatków na grilla kształtują się następująco: chleb – 4,36 zł, piwo (0.5 l) – 3,99 zł, ketchup (430 g) – 6,26 zł, musztarda (185 g) – 3,49 zł, butelka napoju gazowanego (1,5l) – 6,68 zł. Grillowy budżet, jak wynika z sondażu, oscyluje najczęściej w okolicach kwoty 100-200 zł. Taką odpowiedź wskazało 34 proc. ankietowanych.