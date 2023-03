Reklama

Prezydent Andrzej Duda w lutym podczas spotkania z prezydentem USA Joe Bidenem podkreślił, że więź transatlantycka jest kluczowa dla Europy. Dlatego – jak poinformował – jeszcze w maju tego roku ma zostać podjęta uchwała, zgodnie z którą polska prezydencja w UE w 2025 r. będzie przebiegała pod hasłem zacieśniania więzi transatlantyckich.

Przygotowania do prezydencji w UE

Minister Szynkowski vel Sęk we wtorek w Studiu PAP powiedział, że rozpoczęły się przygotowania do polskiej prezydencji w UE. Oczywiście szykujemy ambitną agendę, tak że ten wątek, o którym mówił pan prezydent, na pewno będzie ważnym elementem sprawowania naszej prezydencji - podkreślił.

Zdaniem ministra, Unia Europejska powinna być niejako uzupełnieniem gospodarczo-polityczno-ekonomicznym dla NATO w kwestii bezpieczeństwa krajów członkowskich. Podkreślił, że nie powinna ona "wchodzić w konkurencję z NATO", które dziś jest "filarem naszego bezpieczeństwa".

Zagrożenie ze strony Rosji

W przygotowywanym programie prezydencji istotne miejsce zajmą również kwestie ekonomiczne oraz obecne wyzwania geopolityczne, za których największym jest zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej - zapowiedział.

Możemy kontynuować politykę sankcji, zobaczymy czy w 2025 roku cały czas będziemy mieli do czynienia z taką agresywną polityką Rosji, mamy nadzieję na to, że ta sytuacja jednak się zmieni - powiedział. Jednak, jak zauważył, niezależnie od podejścia Rosji wobec sąsiednich krajów, wyzwania UE pozostają takie same.

Cały czas musimy wzmacniać nasze bezpieczeństwo, naszą odporność (...), to będzie na pewno bardzo ważny aspekt naszej prezydencji, jak uniezależniać się energetycznie w różnych obszarach od rosyjskich źródeł energii - powiedział.

Ogromne wyzwanie dla Polski

Szynkowski vel Sęk zaznaczył, że Polska prezydencja w tak trudnym dla Unii momencie, będzie ogromnym wyzwaniem. Dodał, że w najbliższych dniach zostanie powołany jego pełnomocnik, który wraz z niewielkim zespołem zadba o przebieg przygotowań.

Autor: Adrian Kowarzyk