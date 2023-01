W ostatnim tygodniu, tuż przed spotkaniem przedstawicieli grupy państw wspierających Ukrainę w bazie wojskowej w, sojusznicy zapowiadali także dostarczenie kolejnych wozów bojowych (m.in. USA i Kanada) czy artylerii (Szwecja). Do tej pory ze strony państw NATO nie padła jednak żadna wiążąca deklaracja odnośnie do samolotów. Ale także to się powoli zmienia. Nasi piloci wojskowi przebywają w Stanach Zjednoczonych, na ich szkolenie w USA przeznaczono środki. Określono już typ samolotów, które prawdopodobnie zostaną dostarczone Ukrainie , oraz wyznaczono daty i warunki szkolenia – zapowiedział, rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy. W ubiegłym tygodniu, minister spraw zagranicznych i wicepremier holenderskiego rządu, stwierdził, że ten kraj podejdzie do prośby o przekazanie„z otwartą głową”. Tymczasem, wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy, ciesząc się z planowanych dostaw czołgów, wezwał, by zawiązać także koalicję działającą na rzecz przekazania samolotów bojowych Ukrainie.