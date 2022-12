Jeśli chodzi o dostawy uzbrojenia z, to w przyszłym roku będzie to znacznie twardszy orzech do zgryzienia. W tym roku kupiliśmy sprzęt produkowany w Korei z niewielkimi zmianami (m.in. wprowadzeniem systemu zarządzania polem walki Topaz). Za to umowy przyszłoroczne muszą uwzględniać także rozpoczęcie produkcji czołgów, armatohaubic czy amunicji w Polsce , a to wiąże się m.in. z transferem technologii oraz porozumieniem się przedstawicieli podmiotów przemysłowych. Wciąż nie do końca wiadomo, kto i z jakich środków będzie za to płacić.