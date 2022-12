Mimo to matka zdecydowała się wnieść skargę konstytucyjną do trybunału. Z jej treści wynika, iż nie kwestionuje tego, że świadczenie pielęgnacyjne jest skierowane bezpośrednio do opiekuna, ale zwraca uwagę, że jego pośrednim beneficjentem jest jednak niepełnosprawne dziecko, któremu ta forma wsparcia zapewnia osobistą opiekę rodzica. Natomiast drugi niepełnosprawny potomek może liczyć na identyczną pomoc, jeśli drugi rodzic zrezygnuje z pracy i złoży wniosek o świadczenie pielęgnacyjne. Tymczasem zdarzają się takie sytuacje, w których z różnych, często obiektywnych względów nie może on tego zrobić i wtedy sytuacja drugiego dziecka w danej rodzinie jest gorsza. Co więcej, nie zawsze dwoje niepełnosprawnych dzieci jest wychowywanych w pełnej rodzinie, w której co do zasady może być dokonany wybór między zatrudnieniem a otrzymywaniem świadczenia za opiekę nad nimi. Tak jest właśnie w przypadku matki, która złożyła skargę do TK