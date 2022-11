Do tych krajów jest m.in. skierowany plan KE ogłoszony w poniedziałek.zaproponowała państwom członkowskim przekazanie co najmniej 580 mln euro do końca 2023 r. krajom Afryki Północnej jako pomoc, która miałaby zahamować migrację przez tworzenie miejsc pracy i rozwój regionu. To kropla w morzu potrzeb. Bruksela chce współpracę z krajami pochodzenia migracji uczynić jednym z centralnych punktów powstającego nowego Paktu o migracji i azylu.