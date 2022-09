Pokazujemy kolejne propozycje na przyszłość. W szczególności te, które wiążą się z opanowaniem inflacji, dodatkami osłonowymi w związku z wysokimi cenami surowców energetycznych. Przedstawiam, w jaki sposób, na poziomie europejskim, możemy obniżyć ceny energii, bo to właśnie one są tym, co rzeczywiście ludzi dzisiaj najbardziej irytuje, denerwuje i niepokoi - mówił premier we "Wprost".

Mierzymy się z tym problemem z otwartą przyłbicą - dodał.

"Inflacja znowu zacznie rosnąć"

Nigdy nie powiedziałem, że latem inflacja miała spadać. Natomiast analizy, które dostajemy, mówią, że w czwartym kwartale zacznie się trend spadkowy. Ale uwaga, w pierwszym kwartale przyszłego roku inflacja znowu zacznie rosnąć - powiedział Mateusz Morawiecki.