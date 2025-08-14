Ostrzeżenie Departamentu Stanu i resortu finansów USA

Departament Stanu i resort finansów USA we wspólnym oświadczeniu przekazały, że Garantex przypuszczalnie jest wykorzystywany przez cyberprzestępców i organizacje cyberprzestępcze do prania pieniędzy.

Garantex pod lupą amerykańskich służb

Według Secret Service i FBI firma Garantex pozyskała setki milionów dolarów z dochodów z przestępstw i była wykorzystywana m.in. do ataków hakerskich, terroryzmu i handlu narkotykami. Często ofiarami tych działań były podmioty w USA.

Jak dodano, w latach 2019-2025 za pośrednictwem giełdy wykonano transakcje krytowalutowe warte ok. 96 mld dolarów. Wcześniej w tym roku USA przejęły domeny tej giełdy.