Zdaniem ekonomisty podniesienie stóp procentowych "to jest słuszna decyzja, ponieważ inflacja nie hamuje, cały czas rośnie". - To, że (wysoka) inflacja będzie długa, wpisało się w cenniki, w nasze decyzje - zauważył dr Sławomir Dudek.

Co zrobić, aby zapobiec kryzysowi gospodarczemu? Jak mówił dr Dudek - działania muszą być skoordynowane. Najważniejszym instrumentem w ekonomii jest ograniczenie ilości pieniądza, poprzez wyższe stopy procentowe. One ograniczają kredyt na konsumpcję i na mieszkania.

"Rząd naciska gaz do dechy"

Według gościa Beaty Lubeckiej, naciskając na hamulec jedenasty raz RPP zrobiła to zbyt późno. - Z drugiej strony rząd naciska na gaz do dechy. Pobudza konsumpcję dolewając benzyny do ognia, rozpala tę inflację - mówił w Radiu ZET ekonomista. - Jest prognoza Komisji Europejskiej, że w Polsce wydatki bieżące bez inwestycji, mają wzrosnąć o 22 proc. Średnia w UE jest 5 proc. Rząd nie chce podjąć trudnych decyzji, bo zbliżają się wybory. Inflacja będzie rosła – dodaje Dudek.