Rada Polityki Pieniężnej 8 czerwca podniosła stopy procentowe o 75 pb. Tym samym stopa referencyjna NBP wzrosła do 6 proc., stopa lombardowa do 6,5 proc., stopa depozytowa zaś do 5,5 proc. Wzrosły także stopa redyskontowa weksli – do 6,05 proc. - oraz stopa dyskontowa weksli - do 6,1 proc.

Reklama

Podwyżka stóp procentowych NBP jest dziewiątą z rzędu w cyklu rozpoczętym w październiku 2021 r. To skutek wzrostu inflacji, która – jak podał GUS w szybkim szacunku – w maju osiągnęła poziom 13,9 proc. (licząc rok do roku) w stosunku do 12,3 proc. w kwietniu.

Raty kredytów wzrosną

Jak podaje TVN24, w poniedziałek wskaźniki WIBOR, od których zależy wysokość raty kredytu, poszły w górę.

Reklama

WIBOR 3M jest na poziomie 7,00 proc. WIBOR 6M wynosi 7,30 proc.

"Zdaniem ekonomistów Bank of America Global Research (BofA) główna stopa NBP może wzrosnąć do 9-10 proc. Z kolei ekonomiści banków w Polsce widzą szczyt podwyżek w przedziale 6,50-8,50 proc." - czytamy na stronie TVN24.